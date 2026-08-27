Luisa Mercado, periodista de Caracol Radio, ganó premio de periodismo de Asobancaria

Luisa María Mercado Duarte, periodista de Caracol Radio, fue reconocida con el premio de periodismo de Asobancaria en el marco de la Convención del gremio, en su versión 60, que se lleva cabo en Cartagena.

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La editora económica perteneciente al Grupo Prisa realizó un trabajo denominado “4x1.000: la billonaria cifra que el Gobierno recibe por el impuesto, ¿por qué se sigue cobrando?”, donde cuestionó el cobro del tributo. La comunicadora fue reconocida en la categoría Radial.

Durante la 60ª Convención Bancaria, Javier Suárez, presidente de Davivienda y de la junta de Asobancaria; Jonathan Malagón, presidente del gremio; y Eduardo Guacaneme, decano de PRIME Business School de la Universidad Sergio Arboleda, revelaron y entregaron los galardones a los ganadores del Premio de Periodismo Asobancaria 2026.

Esta es la sexta edición de este reconocimiento, que busca promover la excelencia en el cubrimiento de temas financieros e incentivar publicaciones relacionadas con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de las entidades bancarias.

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Luisa María Mercado Duarte ha estado vinculada al Grupo Prisa inicialmente en W Radio y ahora en Caracol Radio, medios de comunicación en los que siempre ha cubierto temas relacionados con la banca nacional.

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