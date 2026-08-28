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28 ago 2026 Actualizado 14:39

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Fiesta infantil terminó en tragedia: un muerto y dos heridos tras ataque a bala en Soledad

El hecho ocurrió en la noche del jueves 27 de agosto en la carrera 16B con calle 55.

Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en un parqueadero

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Un ataque armado ocurrido en medio de una fiesta infantil que terminó en tragedia durante la noche del jueves 27 de agosto en el barrio Las Colonias. El hecho dejó un hombre muerto y otras dos personas heridas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el caso se registró hacia las 7:40 de la noche, en la carrera 16B con calle 55. En ese momento, varias personas se encontraban departiendo cuando fueron sorprendidas por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Según la información preliminar, el parrillero sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el lugar.

Como consecuencia del ataque falleció Kevin José Lambraño Gámez, de 29 años. En el mismo hecho resultaron heridos Johanna Luz Flores Pérez, de 35 años, y Ángel David Torres Patrón, de 24 años, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

Más información

Investigan posible disputa entre grupos criminales

Las autoridades manejan como una de las hipótesis que el ataque estaría relacionado con una disputa por el control territorial de rentas criminales entre los grupos delincuenciales organizados conocidos como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

Investigadores adelantan las labores correspondientes para establecer las circunstancias exactas del ataque, identificar a los responsables y determinar si las víctimas eran el objetivo directo de los agresores.

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