¡Ojo! Este es el reconocido shampoo de influencer que no tiene el registro sanitario del Invima

Colombia

La comercialización irregular de la línea de productos capilares Chokocafe by Paola Garcia se realizaba a través de las redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, mediante diferentes cuentas asociadas con la marca.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) realizó el proceso de inspección, vigilancia y control de la línea capilar, identificando la falta de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) requerida para su comercialización a nivel nacional y el reporte de efectos adversos asociados a su uso cuando se aplica el producto.

Al no tener esa notificación la marca no promete garantías sobre la calidad, seguridad y eficacia de sus productos cosméticos, ni tampoco sobre las medidas normativas relacionadas con su composición, origen, condiciones de fabricación o almacenamiento.

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Recomendación para los consumidores

Para la población de cosmética que adquirió alguno de los productos ofrecidos por la línea capilar Chokocafe by Paola Garcia se recomienda:

Suspender el uso del producto debido a los efectos que puede representar para la salud.

el uso del producto debido a los efectos que puede representar para la salud. Informar a las autoridades sanitarias si tiene conocimiento de lugares donde estos productos sean distribuidos o comercializados, a través del mecanismo web de denuncias del Invima.

a las autoridades sanitarias si tiene conocimiento de lugares donde estos productos sean distribuidos o comercializados, del Invima. Reportar cualquier efecto adverso no esperado asociado a la aplicación o uso de estos productos u otros productos cosméticos.

También se recomienda a los usuarios revisar la información de etiquetado y de esta manera verificar que cuente con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). Además de realizar la compra a través de distribuidores y comerciantes legalmente constituidos.

La ciudadanía puede consultar la información disponible sobre productos y verificar sus condiciones sanitarias a través de los canales institucionales y tener presente que las redes sociales no garantizan la calidad y cumplimiento de los registros sanitarios que los productos necesitan.

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