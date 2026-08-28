En Sudamérica y Europa la tragedia de Nepal puede repetirse: 15 millones de personas bajo amenaza

El colapso del glaciar del Langtang Lirung, que provocó la catástrofe entre Nepal y el Tíbet, ocurrió dos días después de que sensores a pocos kilómetros del sitio registraran la temperatura del suelo más alta en dos años, según indicó el glaciólogo Hamish Pritchard, del British Antarctic Survey. Ese calor, explicó al Science Media Centre, pudo derretir los enlaces entre el hielo y la roca que sostienen el glaciar. De hecho, una serie de olas de calor ha golpeado a la región desde comienzos de año. Todo apunta a que así fue como comenzó la tragedia que deja casi 500 muertos y más de 1000 desaparecidos.

Esa cifra, por dramática que sea, corresponde a un único evento en un único punto del planeta. Según el estudio “Glacial lake outburst floods threaten millions globally”, publicado en 2023 en la revista Nature Communications por un equipo liderado por investigadores de la Universidad de Newcastle, 15 millones de personas en el mundo están expuestas a los efectos de posibles inundaciones por circunstancias vinculadas a los glaciares. Más de la mitad de esa población se concentra en cuatro países: India, Pakistán, Perú y China. El estudio identifica a la región de Alta Montaña de Asia, que incluye el Himalaya, como la de mayor exposición, con cerca de un millón de personas viviendo a menos de 10 kilómetros de un lago glaciar.

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Un estudio publicado en la revista Global and Planetary Change sobre la cuenca de Langtang —donde ocurrió el colapso— documentó que la tasa de pérdida de área glaciar se cuadruplicó entre 1964 y 2023 (de 0,11 % anual a 0,49 % anual), y que se aceleró aún más después de 2000, hasta cerca de 0,79 % anual entre 2000 y 2016. La misma cuenca perdió 78,46 kilómetros cuadrados de superficie glaciar —cerca del 41,5 % de su extensión— desde el fin de la Pequeña Edad de Hielo, hace unos dos siglos.

El estudio de Nature Communications marca una advertencia específica sobre Suramérica: identifica a los Andes como una región con un potencial de impacto comparable al de Alta Montaña de Asia, pero con “comparativamente pocos estudios publicados”. Perú, uno de los cuatro países con mayor población expuesta a nivel mundial según ese mismo estudio, concentra buena parte de esa exposición en la Cordillera Blanca, la cadena glaciar tropical más extensa del planeta.

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Colombia no aparece señalada en ese estudio entre los países de mayor exposición. Lo que sí documentan el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente es la velocidad con la que desaparecen los seis glaciares que le quedan al país. Según un informe del Ideam divulgado en julio de 2025, Colombia pasó de tener 349 kilómetros cuadrados de cobertura glaciar a conservar menos de 34, una pérdida cercana al 90 % desde finales del siglo XIX. Entre 2022 y 2024, el país perdió otro 6,8 % de esa área remanente, impulsado principalmente por el fenómeno de El Niño 2023-2024, que según el Ideam tuvo un impacto 22 % mayor sobre la masa glaciar que el episodio equivalente de 2015-2016.

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