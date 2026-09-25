Ataque con explosivos a estación de Policía en Aguachica, Cesar: tres presos se fugaron

Un ataque con artefactos explosivos contra la Estación de Policía de Aguachica, Cesar, puso en riesgo a los uniformados y a la comunidad durante la noche del jueves. El hecho ocurrió hacia las 9:30 de la noche y, de manera preliminar, las autoridades investigan si los explosivos fueron lanzados mediante un dron.

Tras las detonaciones, que se registraron en diferentes puntos de la unidad policial, fue activado el Plan Defensa. Como medida preventiva, la Policía realizó el cierre temporal de dos cuadras alrededor de la estación para controlar el área y proteger a los habitantes del sector.

En medio de la emergencia, los uniformados realizaron la verificación y el conteo de las personas privadas de la libertad que permanecían en la sala de retenidos. Fue entonces cuando establecieron que tres personas se habían fugado.

De acuerdo con la Policía, los tres evadidos estaban vinculados a procesos relacionados con el delito de extracción ilícita de hidrocarburos.

Las autoridades mantienen desplegadas capacidades operativas y de investigación en Aguachica, en coordinación con las demás instituciones, para esclarecer quiénes estarían detrás del ataque y avanzar en la ubicación de los tres hombres.

La Policía pidió a los habitantes mantener la calma, atender únicamente información oficial y entregar cualquier dato que pueda contribuir a la ubicación de los fugados.