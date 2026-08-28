Mujeres envían carta al presidente De la Espriella por violencia de género en el Atlántico

Bogotá, 25 de noviembre de 2016. El 25 de noviembre se conmemora el día internacional contra la violencia de género y en Bogotá, se vivió con una marcha de diferentes activistas en contra del maltrato a la mujer, con los lemas de "ni una más" y "Déjame en paz" (Colprensa - Sofía Toscano) / Sofía Toscano

La preocupación por el aumento de los homicidios y feminicidios contra mujeres en el Atlántico llegó al Gobierno Nacional. La exdiputada y defensora de los derechos humanos Alejandra Moreno envió una carta al presidente Abelardo de la Espriella en la que solicita incluir la prevención de la violencia de género como una prioridad dentro del Plan Nacional de Seguridad.

Según Moreno, en lo corrido del año ya han sido asesinadas 57 mujeres en el Atlántico, cifra que, de acuerdo con lo señalado por la exdiputada, supera los registros de 2025. Ante este panorama, pidió fortalecer las estrategias de prevención y protección para las mujeres en el departamento.

Proponen crear un Centro Integral de Atención a Víctimas

Una de las principales propuestas es la creación de un Centro Integral de Atención a Víctimas de Violencia de Género en el Atlántico, con el objetivo de concentrar y articular los servicios de diferentes entidades y evitar que las víctimas tengan que desplazarse de una institución a otra para recibir atención.

“Crear un centro integral de víctimas de violencia de género donde se concentre todo el servicio y se articule la atención a las víctimas para que las víctimas no tengan que estar de un lado al otro. Actualmente esto pasa en el departamento, el Atlántico no es ajeno el alto índice de asesinatos ya superamos los presentados en el año anterior van 57 mujeres asesinadas, también se necesita crear un observatorio del delito.”

La iniciativa busca integrar la respuesta de entidades como la Fiscalía, Policía, Medicina Legal, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, sector salud, comisarías de familia e ICBF, con el propósito de brindar una atención más coordinada a las víctimas de violencia de género.

También piden fortalecer Policía Púrpura y comisarías

Moreno planteó además reforzar las comisarías de familia, la Fiscalía Seccional Atlántico y la Policía Púrpura, como parte de una estrategia que permita mejorar la reacción institucional y prevenir nuevos casos de violencia contra las mujeres.

A esto se suma la propuesta de crear un observatorio del delito que permita recopilar información, identificar factores de riesgo y establecer medidas de prevención con base en las dinámicas de violencia que afectan al departamento.

La exdiputada pidió al Gobierno Nacional considerar al Atlántico como territorio piloto para implementar estas medidas y llamó a priorizar la protección de las mujeres dentro de la agenda de seguridad.