Estos fueron los números ganadores de las loterías y sorteos de la noche
Caribeña Noche, Sinuano Noche, Lotería del Quindío, Astro Luna, Chontico Noche y La Fantástica Noche dieron a conocer sus resultados.
Durante la noche se realizaron diferentes sorteos de loterías y juegos de azar, cuyos resultados ya fueron publicados. Estos fueron los números ganadores:
Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
- Caribeña Noche: 1963 La Quinta: 4.
- Sinuano Noche: 2615.
- Lotería del Quindío: 3079 Serie 014.
- Astro Luna: 9243 Signo Escorpio.
- Chontico Noche: 3383, combinado con el número 3.
- La Fantástica Noche: 8884.
Más información
Los jugadores pueden verificar sus billetes y comprobantes con los resultados oficiales de cada sorteo. Recuerde que los premios y condiciones dependen de las reglas establecidas por cada operador.