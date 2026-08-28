Estas son las entidades que ofrecen créditos más baratos para compra de vivienda: intereses y plazos (Crédito: Getty Images) / Witthaya Prasongsin

Tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en Colombia que afectó varias ciudades, los diferentes bancos y entidades que ofrecen créditos de vivienda y alivios han decidido hacer algunos cambios en sus tasas de intereses y plazos para facilitar la compra de vivienda, le contamos cuáles son esas actualizaciones:

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Créditos de vivienda:

Vivienda de interés social (VIS):

Este tipo de vivienda puede ser una casa o apartamento que tiene un precio máximo fijado por el Gobierno para apoyar a las familias de menores ingresos a comprar su casa propia.

En este ámbito los plazos van desde 15 a 20 años y las tasas van entre 11,7% al 13,3%: estas son las tasas para compra de vivienda en pesos:

Fondo Nacional del Ahorro: 11,71%

Banco de Occidente: 13,26%

Banco BBVA: 13,31 %

Banco AV Villas: 13,49%

Banco Agrario de Colombia: 14,27%

Vivienda de interés social (NO VIS):

Una vivienda No VIS es un inmueble cuyo valor comercial supera el tope máximo establecido por la ley para la Vivienda de Interés Social (VIS), tienen un límite de precio regulado, generalmente hasta 135 o 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según la ciudad.

Fondo Nacional del Ahorro: 12,36%

AV Villas: 13,56%

Banco Agrario de Colombia: 13,72%

Banco Caja Social: 15,13%

Banco de Occidente: 15,29%

Cabe destacar que Bancolombia anunció que, por la coyuntura tras el terremoto, sus tasas de interés para compra de vivienda solo para las familias damnificadas estarán en el 8% efectivo anual, estas tasas aplican solo para créditos desembolsados a partir del 25 de agosto.

¿Qué se necesita para pedir un crédito de vivienda en el Fondo Nacional del Ahorro?

Para pedir un crédito de vivienda en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), lo primero que debe hacer es estar afiliado a la entidad por medio de sus cesantías o de ahorro voluntario y cumplir con una serie de requisitos básicos de capacidad de pago y puntaje.

170 puntos si está afiliado por cesantías

si está afiliado por cesantías 400 puntos si está afiliado por ahorro voluntario

Recuerde que también debe ser mayor de edad, contar con capacidad de pago y tener un historial crediticio.

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Documentos que pide el FNA para crédito de vivienda

Documentos de la persona:

Formulario de solicitud de crédito diligenciado en su totalidad.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%.

Certificación laboral original, con fecha de expedición no mayor a 60 días, indicando sueldo, cargo, tipo de contrato y antigüedad.

Desprendibles de nómina de los últimos 3 meses.

Certificado de Ingresos y Retenciones del año gravable anterior.

Extractos bancarios de los últimos tres meses.

Declaración de renta del último año gravable.

Documentos de la vivienda nueva o usada:

Certificado de Tradición y Libertad no mayor a 30 días.

Fotocopia de la cédula del vendedor.

Promesa de compraventa firmada.

Impuesto predial del año vigente.

Reglamento de propiedad horizontal en caso de que sea un conjunto o edificio.

Certificación bancaria del beneficiario del giro.

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