Más de 16.000 hectáreas serían restituidas al Pueblo Arhuaco en el departamento del Magdalena/ Restitución de Tierras.

Santa Marta

La Dirección Territorial Magdalena de la URT radicó ante los jueces especializados en restitución de tierras de Santa Marta dos demandas de restitución de derechos étnico-territoriales.

La primera demanda, en favor del asentamiento Singuney, ubicado en el municipio de Fundación, corresponde a 3.970 hectáreas y 9.312 metros cuadrados; una segunda acción judicial se presentó en favor del asentamiento Seynurwa, ubicado jurisdicción de Aracataca, solicitud que engloba 12.773 hectáreas y 7.906 metros cuadrados.

En total, serían aproximadamente más de 1000 personas y 150 familias indígenas, que habitan en el corazón del mundo, quienes resultaría beneficiadas de estos procesos, con los cuales se busca alcanzar el restablecimiento y reconocimiento de sus derechos étnico-territoriales, vulnerados por el flagelo de la violencia y el conflicto armado en su territorio.

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Además de solicitar la restitución de los derechos étnico-territoriales, la entidad pidió a los jueces especializados en restitución de Tierras de Santa Marta ordenar medidas de reparación integral encaminadas a garantizar la protección del territorio ancestral y el fortalecimiento de las condiciones de vida, la autonomía y la pervivencia física y cultural de las comunidades del pueblo Arhuaco.