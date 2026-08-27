Cotelco Magdalena alerta por afectaciones de acueducto y alcantarillado en Bello Horizonte

Santa Marta

Cotelco Capítulo Magdalena manifestó su preocupación ante las afectaciones que se vienen presentando en los sistemas de acueducto y alcantarillado en el sector de Bello Horizonte, según el gremio esta situación genera dificultades para la comunidad e impacta la operación hotelera y turística de esta zona de la ciudad.

Manifiestan que la adecuada prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado es indispensable para el funcionamiento diario de los establecimientos, la atención de los huéspedes y el mantenimiento de las condiciones de calidad, higiene y salubridad que demanda la actividad turística. A esto se suma el impacto que este tipo de situaciones puede generar sobre la experiencia de quienes visitan Santa Marta.

Según lo informado por ESSMAR E.S.P., la situación estaría asociada a intervenciones de terceros en la malla vial, que habrían ocasionado el ingreso de agua de nivel freático, arena y sedimentos al colector de alcantarillado, provocando rebosamientos de aguas residuales. La empresa también ha reportado fugas de agua potable y las acciones que viene adelantando para atender la contingencia.

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Ante esta situación, solicitan a la Gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra Zúñiga, que, en el marco de sus competencias, promueva y acompañe las acciones de articulación institucional necesarias para que el contratista y la interventoría adopten las medidas requeridas para superar esta situación, así como para garantizar el adecuado seguimiento a las intervenciones que puedan incidir sobre la infraestructura de servicios públicos de la zona.