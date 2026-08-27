Cotelco Magdalena alerta por afectaciones de acueducto y alcantarillado en Bello Horizonte
Según el gremio además de generar dificultades para residentes y comerciantes, empieza a tener repercusiones en la operación de establecimientos turísticos de esta zona de la ciudad.
Santa Marta
Cotelco Capítulo Magdalena manifestó su preocupación ante las afectaciones que se vienen presentando en los sistemas de acueducto y alcantarillado en el sector de Bello Horizonte, según el gremio esta situación genera dificultades para la comunidad e impacta la operación hotelera y turística de esta zona de la ciudad.
Manifiestan que la adecuada prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado es indispensable para el funcionamiento diario de los establecimientos, la atención de los huéspedes y el mantenimiento de las condiciones de calidad, higiene y salubridad que demanda la actividad turística. A esto se suma el impacto que este tipo de situaciones puede generar sobre la experiencia de quienes visitan Santa Marta.
Según lo informado por ESSMAR E.S.P., la situación estaría asociada a intervenciones de terceros en la malla vial, que habrían ocasionado el ingreso de agua de nivel freático, arena y sedimentos al colector de alcantarillado, provocando rebosamientos de aguas residuales. La empresa también ha reportado fugas de agua potable y las acciones que viene adelantando para atender la contingencia.
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Ante esta situación, solicitan a la Gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra Zúñiga, que, en el marco de sus competencias, promueva y acompañe las acciones de articulación institucional necesarias para que el contratista y la interventoría adopten las medidas requeridas para superar esta situación, así como para garantizar el adecuado seguimiento a las intervenciones que puedan incidir sobre la infraestructura de servicios públicos de la zona.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...