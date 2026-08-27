Alcaldía y Policía ofrecen recompensa de $10 millones por atentado a Naylea Barros

Alcaldía y Policía ofrecen $10 millones por información sobre el atentado contra Naylea Barros. Foto: Redes Sociales Naylea Barros

La Alcaldía de Santa Marta y la Policía Metropolitana ofrecieron una recompensa de $10 millones por información que permita esclarecer el atentado contra la líder política y excandidata a la Cámara de Representantes por el Magdalena por el Pacto Histórico, Naylea Barros Martínez.

El ataque ocurrió el pasado lunes 24 de agosto, en horas de la noche, en el sector de Minuto de Dios, cuando hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba Barros. La comunicadora resultó ilesa.

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“Esta administración reitera su compromiso con la protección de los derechos de todas las personas en Santa Marta y ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quien entregue información veraz, oportuna y eficaz que permita el esclarecimiento y la identificación de los responsables”, afirmó Hussein Ghotme, secretario de Seguridad y Convivencia (e).

Según la Administración Distrital, desde el momento en que se conocieron los hechos se dispusieron herramientas de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno y la Alta Consejería para la Paz y el Posconflicto, en coordinación con la Policía y la Fiscalía.

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La Alcaldía aseguró que también se ha priorizado el acompañamiento y la protección de Naylea Barros y sus familiares, mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás del ataque y cuál fue el móvil.

La recompensa busca que quienes tengan información sobre el atentado puedan entregarla a las autoridades y contribuir al esclarecimiento del caso.

“la información suministrada será manejada con absoluta reserva y se garantizan las medidas para salvaguardar la seguridad y confidencialidad de los informantes” aseguró el Secretario de Seguridad.