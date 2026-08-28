Santa Marta reúne más de 15 toneladas de ayudas para damnificados por el terremoto. Foto: Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

Desde el Centro de Acopio instalado en el Coliseo Mayor, la Alcaldía Distrital de Santa Marta ha recolectado más de 15 toneladas de ayudas humanitarias, que serán enviadas a ciudades y comunidades afectadas por el terremoto.

El balance del centro de acopio registra un total de 15.296 kilogramos de ayudas entre medicamentos, elementos de aseo personal, agua potable, alimentos para consumo humano y animal, artículos de cocina y vestuario. A este esfuerzo se suman 365 colchonetas que resultan fundamentales para las familias afectadas. Cada aporte, sin importar su tamaño, representa un gesto de humanidad que fortalece la esperanza de quienes lo reciben.

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“Cuando Colombia necesita una mano, Santa Marta responde. Estas ayudas son el resultado de la solidaridad de cientos de personas que entendieron que, ante una emergencia, no hay distancias cuando se trata de ayudar”, dijo la gestora social de Santa Marta, Bleydis Pérez.