Horóscopo del profesor Salomón HOY 28 de agosto: estabilidad en el amor para Sagitario y Cáncer

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón) // imagen del horóscopo tomada de Getty Imagenes (Crédito: Surasak Suwanmake)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este viernes 28 de agosto.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 28, además de recordarles que los nacidos en esta fecha son personas atentas y perfeccionistas, porque les gusta que todos los espacios estén de la mejor forma.

El número de la suerte para los festejados será el 4677 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió comerse una chocolatina y pedir que a partir de hoy les llegue amor prosperidad y felicidad.

En está oportunidad el profesor Salomón, le realiza una recomendación a cada signo para atraer la abundancia económica después del eclipse del 27 de agosto, por medio de un billete de cualquier denominación y que se debe evitar gastar a lo largo del año.

Le puede interesar: Premios Billboard de la Música Latina 2026 ¿Cuándo se anuncian los finalistas?

Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Azul.

Azul. Número del día: 9072.

9072. Recomendación: Realizar una oración a San Agustín, para la claridad en el camino.

Realizar una oración a San Agustín, para la claridad en el camino. Código sagrado para la protección: 1614 , repetirse 45 veces para encontrar los seres de luz.

, repetirse 45 veces para encontrar los seres de luz. Fruta: Pera.

Pera. Decreto del día: “El señor es mi pastor y nada me faltara”.

“El señor es mi pastor y nada me faltara”. Lectura recomendada: Apocalipsis 1:7.

Más información: El DJ y productor escocés Calvin Harris regresa a Colombia después de 11 años

Horóscopo y tarot del día de HOY 28 de agosto:

Cáncer

Las cosas van a estar estables y mejorando. No hay que afanarse, porque todo empezará a tranquilizarse en los diferentes aspectos de la vida. La carta de la Emperatriz llega con bendiciones y abundancia en aquello que se desee. En el amor, además, se activará de una forma muy especial.

Recomendación: tomar un billete y dejarlo al sereno; al día siguiente, aplicarle el perfume que use y guardarlo en la billetera.

tomar un billete y dejarlo al sereno; al día siguiente, aplicarle el perfume que use y guardarlo en la billetera. Número: 1733.

Escorpio

Si algo no está bien en la parte emocional, hay que buscar equilibrarlo, pues cuando el amor no funciona, los demás aspectos de la vida pueden descompensarse. Llegará un dinero grande que tanto están necesitando y también se presenta un viaje o salida durante el fin de semana.

Recomendación: tomar un billete y ponerlo cerca del corazón mientras repite: “Yo deseo con todo mi amor que llegue dinero a mí a partir de hoy”. Después, perfumarlo y guardarlo en algún lugar donde tenga más dinero.

tomar un billete y ponerlo cerca del corazón mientras repite: “Yo deseo con todo mi amor que llegue dinero a mí a partir de hoy”. Después, perfumarlo y guardarlo en algún lugar donde tenga más dinero. Número: 7068.

Piscis

La estrella de la suerte estará en todo lo que quieran relacionado con salud, amor y dinero tendrá un gran desarrollo. No hay que dejarse atormentar por lo que dicen los demás, sino centrarse en aquello que los haga felices. Además, llegará un cambio fuerte, bueno y necesario.

Recomendación: tomar un billete en la mano izquierda y colocar la derecha encima mientras repite: “El dinero fluye en mí en cantidad más que suficiente”. Después, perfumarlo y guardarlo en algún lugar donde tenga más dinero.

tomar un billete en la mano izquierda y colocar la derecha encima mientras repite: “El dinero fluye en mí en cantidad más que suficiente”. Después, perfumarlo y guardarlo en algún lugar donde tenga más dinero. Número: 1835.

Tauro

Debe dejar atrás todas las cosas negativas y acercarse mucho a la familia. Es momento de sanar heridas y compartir con quienes los quieren. En la parte laboral llegarán reconocimientos, oportunidades y descubrimientos de talentos.

Recomendación: tomar un billete y frotarlo con las manos mientras repite: “A partir de ahora me llega dinero en cantidad más que suficiente”. Luego, perfumarlo y guardarlo en la billetera.

tomar un billete y frotarlo con las manos mientras repite: “A partir de ahora me llega dinero en cantidad más que suficiente”. Luego, perfumarlo y guardarlo en la billetera. Número: 1835.

Virgo

Le llegará dinero de fuentes inesperadas; sin embargo, debe tener cuidado con las envidias, evitar mencionar sus proyectos y mantener un perfil bajo. Vienen cambios fuertes y necesarios, por lo que hay que estar preparados y asumirlos con tranquilidad.

Recomendación: tomar un billete y colocarlo en la frente mientras repite: “Todo lo que yo piense y desee con el dinero me llega ahora”. Después, perfumarlo y guardarlo dentro de la funda de la almohada y, al día siguiente, cambiarlo a un lugar donde guarde dinero.

tomar un billete y colocarlo en la frente mientras repite: “Todo lo que yo piense y desee con el dinero me llega ahora”. Después, perfumarlo y guardarlo dentro de la funda de la almohada y, al día siguiente, cambiarlo a un lugar donde guarde dinero. Número: 1359.

Capricornio

La carta de la Justicia indica que aquellos inconvenientes legales que estén pendientes pueden solucionarse, por lo que es importante ponerles atención y no dejarlos pasar. La carta del Triunfo también anuncia buenos resultados para un proyecto que se tiene en mente. Además, aparece algo relacionado con la finca raíz.

Recomendación: tomar un billete y colocarlo dentro del zapato derecho que esté usando; al día siguiente, perfumarlo y guardarlo en la billetera.

tomar un billete y colocarlo dentro del zapato derecho que esté usando; al día siguiente, perfumarlo y guardarlo en la billetera. Número: 7930.

Aries

Llega algo relacionado con la vivienda que tendrá un buen resultado, al igual que en el trabajo. Es momento de dejar los nervios y el miedo a un lado, salir adelante y enfrentar de la mejor forma las situaciones que se presenten.

Recomendación: encender una vela pequeña de color amarillo o verde, colocar el billete sobre algo y poner la vela encima mientras repite: “Que el dinero fluya en mi vida a partir de ahora”. Cuando la vela esté por terminar, apagarla, perfumar el billete y guardarlo en algún lugar donde tenga más dinero.

encender una vela pequeña de color amarillo o verde, colocar el billete sobre algo y poner la vela encima mientras repite: “Que el dinero fluya en mi vida a partir de ahora”. Cuando la vela esté por terminar, apagarla, perfumar el billete y guardarlo en algún lugar donde tenga más dinero. Número: 5863.

Leo

Tendrá mucho trabajo y actividad. Las personas que quieran comprar un carro pueden hacerlo, pues los gustos también son necesarios en la vida. La carta de la Escalera del Éxito indica buenas perspectivas y avances para este signo.

Recomendación: tomar un billete y aplicarle canela en polvo mientras repite: “Llega el dinero a mi vida, en este momento, cada día”. Luego, doblarlo y guardarlo en algún lugar donde tenga más dinero.

tomar un billete y aplicarle canela en polvo mientras repite: “Llega el dinero a mi vida, en este momento, cada día”. Luego, doblarlo y guardarlo en algún lugar donde tenga más dinero. Número: 4818.

Sagitario

Tendrá mucho trabajo, propuestas e ideas que podrán llevarse a cabo con éxito y tranquilidad. También llegarán ofertas de alianzas, aunque será importante tomar las decisiones con conciencia. En el amor se solucionarán algunos problemas y las parejas que estén bien podrán compartir un momento especial.

Recomendación: tomar un billete y colocarlo debajo del colchón, en la parte donde van los pies, mientras repite: “El dinero que piso es en abundancia y en riqueza”. Al día siguiente, sacarlo, perfumarlo y guardarlo en algún lugar donde tenga más dinero.

tomar un billete y colocarlo debajo del colchón, en la parte donde van los pies, mientras repite: “El dinero que piso es en abundancia y en riqueza”. Al día siguiente, sacarlo, perfumarlo y guardarlo en algún lugar donde tenga más dinero. Número: 3888.

Géminis

Recibe la carta del poder, la energía y la satisfacción, indicando que aquello que ha querido ha estado saliendo a su favor y con buena estabilidad. La rueda de la fortuna también está girando a su favor, por lo que debe saber invertir y mantener un perfil bajo. En la parte laboral se presentan cambios y renovaciones, con septiembre como un mes de transformación y regulación.

Recomendación: tomar un billete, agregarle ocho granos de arroz, doblarlo, perfumarlo y guardarlo en algún lugar donde tenga más dinero.

tomar un billete, agregarle ocho granos de arroz, doblarlo, perfumarlo y guardarlo en algún lugar donde tenga más dinero. Número: 8829.

Libra

Debe tener cuidado con las envidias. Se recomienda realizar una limpieza, pues algunas cosas se han quedado a mitad de camino en diferentes aspectos. Vienen situaciones importantes, pero no hay que descuidarse ante las energías negativas; será necesario mantener la firmeza y el poder.

Recomendación: tomar un billete, colocarle azúcar y siete granos de mostaza, doblarlo bien, perfumarlo y guardarlo en algún lugar donde tenga más dinero.

tomar un billete, colocarle azúcar y siete granos de mostaza, doblarlo bien, perfumarlo y guardarlo en algún lugar donde tenga más dinero. Número: 5344.

Acuario

Logrará vencer las dificultades que se han presentado y podrá sacar adelante el proyecto que tenía en mente. Los juegos de azar estarán a su favor y también aparece algo relacionado con un carro.

Recomendación: tomar un billete y visitar ocho cajeros automáticos, restregándolo sobre la pantalla de cada uno. Después de hacerlo en los ocho cajeros, doblarlo, perfumarlo y guardarlo en algún lugar donde tenga más dinero.

tomar un billete y visitar ocho cajeros automáticos, restregándolo sobre la pantalla de cada uno. Después de hacerlo en los ocho cajeros, doblarlo, perfumarlo y guardarlo en algún lugar donde tenga más dinero. Número: no fue indicado en la información proporcionada.

Escuche EN VIVO Caracol Radio