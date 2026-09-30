Comunidades de Soto Norte piden al Gobierno 14 reuniones para cerrar delimitación de Santurbán

Las comunidades de Soto Norte le pidieron al Gobierno Nacional retomar las mesas de concertación y avanzar hacia el cierre definitivo del proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, luego de que el Ministerio de Ambiente revocara la resolución que había extendido hasta 2029 una reserva temporal en esta zona.

El llamado fue hecho por Asomineros Vetas, que considera que la decisión del Gobierno confirma varios de los cuestionamientos que las comunidades habían planteado sobre la forma en que se adoptó la prórroga y sostiene que la discusión no puede continuar girando alrededor de nuevas reservas o extensiones de plazo.

¿Qué revocó el Gobierno?

La decisión quedó establecida en la Resolución 1277 del 28 de septiembre de 2026, mediante la cual el Ministerio de Ambiente revocó directamente la Resolución 0970 del 4 de agosto de este año con ola que el gobierno Petro había actualizado el área, la cartografía y el cronograma de la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal y había extendido su vigencia hasta el 4 de marzo de 2029.

Con la nueva decisión, vuelven a aplicarse las disposiciones de las resoluciones 0221 y 0239 de 2025, dentro del término de vigencia establecido originalmente. Basicamente, la reserva temporal vuelve a tener como fecha de vencimiento el 4 de marzo de 2027.

Es decir, la figura de reserva temporal no desaparece. Lo que queda sin efecto es la modificación realizada en agosto, incluida la prórroga que la llevaba hasta 2029.

La medida también deberá ser comunicada a entidades como la Agencia Nacional de Minería, la ANLA, Parques Nacionales, la Gobernación de Santander, la CDMB y los municipios relacionados con la zona de reserva.

¿Qué dicen las comunidades de Soto Norte?

Según la organización, la prórroga se adoptó cuando existía una recusación pendiente dentro del trámite administrativo y cuando, de acuerdo con su pronunciamiento, las actuaciones relacionadas con el proceso debían permanecer suspendidas.

Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, aseguró que las comunidades habían advertido sobre esta situación durante las movilizaciones que realizaron en Bogotá.

“Como nosotros lo advertimos cuando más de 2.500 personas hicimos un plantón en Bogotá frente al Ministerio de Ambiente, las cosas hechas a última hora y con un conflicto de interés se iban a caer”.

González agregó que, para las comunidades, el problema no se resuelve simplemente modificando una decisión administrativa. Puesto que reclaman que “Eran unas resoluciones ilegales, y lo ilegal no es solo ‘quitándole la i’ que se vuelve legal, es haciendo las cosas correctamente”.

El reclamo de fondo: terminar la delimitación

Sine embargo, más allá de la reserva temporal, el principal llamado de las comunidades es que el Gobierno termine de una vez el proceso de delimitación de Santurbán.

Asomineros Vetas sostiene que han pasado nueve años desde la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que estableció el marco para adelantar la delimitación del páramo con participación de las comunidades.

Por eso, la organización pide al Gobierno convocar las 14 reuniones de concertación que, según las comunidades, siguen pendientes. Pues la organización pide que se respeten los acuerdos alcanzados previamente con cada municipio y que se abran las mesas de concertación en los lugares donde el proceso todavía está pendiente, con el objetivo de llegar a una decisión definitiva.

Para Asomineros, la discusión no debería seguir concentrada en reservas temporales, prórrogas y decisiones administrativas que prolongan la incertidumbre en el territorio.

¿La revocatoria significa que se desprotegió el páramo?

No. Este es uno de los puntos que las comunidades buscan dejar claro.

La revocatoria de la prórroga no elimina la delimitación ni las medidas de protección que ya existen sobre el Páramo de Santurbán. Lo que cambia es la vigencia de la reserva temporal que había sido extendida hasta 2029.

Asomineros Vetas señala, además, que la zona de reserva temporal declarada en 2025 está por fuera del área delimitada del Páramo de Santurbán, que cuenta con protección legal.

“Aquí nadie está pidiendo que se desproteja el Páramo ni que se permita hacer minería dentro de él”, afirmó González.

La presidenta de Asomineros agregó que el objetivo es que se cumpla la ley, se termine la incertidumbre y se adopte una decisión definitiva que tenga en cuenta a quienes habitan el territorio.

En ese orden de ideal, la organización también reclama que se respete la vocación de pequeña y mediana minería legal de las comunidades de Soto Norte.