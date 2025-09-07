¿Cuáles son los signos zodiacales que tienen menos carácter? Esto dice la astrología

De acuerdo con el psicólogo, Óscar Castillero Mimenza de Psicología Y Mente, el carácter de una persona se refleja en su forma de pensar, sentir y actuar ante la vida. Aunque está influenciado por la educación, el entorno y las experiencias.

La astrología sugiere que la posición de los astros en el momento del nacimiento deja una huella en la personalidad. Esta influencia no determina por completo a un individuo, pero sí puede marcar ciertas tendencias en su forma de ser.

Se ha dicho que cada signo zodiacal representa una energía particular, con elementos y cualidades que se asocian a distintas maneras de percibir el mundo, enfrentar desafíos o relacionarse con los demás.

¿Cuáles son los signos zodiacales que tienen menos carácter? Según la astrología

Cabe resaltar que algunos signos suelen destacarse por tener un carácter más suave o menos firme, lo que los lleva a ser percibidos como personas que evitan la confrontación, ceden con facilidad o prefieren mantenerse al margen de los conflictos.

Incluso, desde la astrología, esta visión no significa debilidad, sino que está vista como una forma distinta de afrontar las situaciones, marcada por la influencia de los astros.

Signos con menos carácter, según la astrología

Piscis

Desde la astrología este signo tienen sensibilidad y empatía, por lo que priorizan la armonía antes que imponer su punto de vista, lo que los lleva a ser influenciables.

Libra

Las personas de este signo buscan tanto el equilibrio que suelen evitar discusiones, prefiriendo complacer a los demás, aunque eso signifique dejar de lado sus propias decisiones.

Cáncer

Se ha estudiado que su naturaleza emocional los hace actuar más desde el corazón que desde la firmeza, lo que puede transmitir una imagen de inseguridad.

Virgo

Aunque son analíticos, las personas de este signo tienden a dudar demasiado antes de actuar, y esa indecisión les resta firmeza en sus decisiones.

¿Qué hacer para tener carácter según la astrología?

Según la astrología, desarrollar carácter implica trabajar en la fortaleza interior y en la forma en que cada signo enfrenta sus retos.

Ya que no se trata de perder sensibilidad, sino de aprender a mantener una postura firme, con equilibrio entre las emociones y la razón, por lo que desde la perspectiva de la astrología se debería tener en cuentas los siguientes aspectos pra fortalecer el carácter.

Reconocer y aceptar las debilidades personales.

Aprender a decir “no” sin culpa.

Practicar la disciplina y la constancia.

Confiar más en las propias decisiones.

Evitar depender de la aprobación externa.