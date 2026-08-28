Gobierno priorizará plan antidrones tras ataques contra soldados en el Cesar

El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, lideró en Valledupar un Consejo Extraordinario de Seguridad, acompañado por la cúpula militar, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan y autoridades del departamento, ante las alteraciones de orden público registradas durante las últimas 72 horas.

Una de las principales medidas anunciadas fue la priorización de proyectos para adquirir drones y tecnología antidrones, con el propósito de fortalecer la capacidad de las autoridades para rastrear, identificar y neutralizar posibles ataques de grupos armados en municipios del centro y sur del Cesar.

Tecnología para reforzar la seguridad

Durante el consejo, el presidente solicitó al Ministerio del Interior avanzar de manera inmediata en estos proyectos tecnológicos, considerados una herramienta para mejorar las labores de vigilancia y respuesta de la Fuerza Pública frente a las acciones de los grupos armados y las bandas criminales.

La estrategia contempla, además, un trabajo coordinado entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, junto con el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, para combatir el robo de combustibles y cerrar el paso a las estructuras criminales que operan principalmente en el sur del departamento.

Más inteligencia y recursos para el Cesar

De la misma manera, De la Espriella ordenó al Ministerio de Defensa ampliar el número de uniformados destinados a fortalecer las labores de inteligencia en las zonas urbanas y rurales del centro y sur del Cesar, con el objetivo de aumentar la capacidad operativa contra la criminalidad.

Por su parte, la gobernadora Elvia Milena Sanjuan anunció una bolsa común de $6.000 millones para implementar tecnología de manera inmediata en los municipios que presentan mayores afectaciones por los ataques de grupos armados.

El Gobierno Nacional y las autoridades departamentales acordaron mantener el seguimiento a las medidas adoptadas. Los resultados serán evaluados dentro de las próximas dos semanas, cuando se realizará un nuevo Consejo de Seguridad liderado por el presidente De la Espriella.