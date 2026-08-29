Productores del Cesar piden declarar calamidad pública por fuerte sequía

La fuerte sequía que afecta al Cesar mantiene en alerta al sector agropecuario, que pidió a las autoridades departamentales declarar la calamidad pública para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y atender las pérdidas que ya se registran en cultivos, ganadería y fuentes hídricas.

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Joaquín Tomás Ovalle, presidente del Comité Agropecuario del Cesar, advirtió que la situación requiere medidas urgentes, especialmente para respaldar a los pequeños ganaderos que no cuentan con recursos para garantizar la alimentación y el suministro de agua para sus animales.

Entre las principales solicitudes del sector están subsidiar la compra de alimentos para el ganado, facilitar la construcción de pozos profundos y aljibes, y establecer mecanismos para la recolección y almacenamiento de agua. Ovalle advirtió, además, que la recuperación del campo podría tardar varios años y demandar importantes inversiones.

Uno de los efectos más graves se registra en la ganadería. De acuerdo con Ovalle, más de 3.000 reses han muerto en lo que va del año debido a la falta de agua y alimento, una situación que, según el dirigente, ubicaría al Cesar entre los departamentos con mayores reportes de mortalidad de ganado por la sequía.

Ovalle aseguró que sectores del río Badillo y del río Cesar se encuentran completamente secos, por lo que pidió a Corpocesar agilizar los permisos para la construcción de pozos como una alternativa para garantizar el acceso al agua.

Los productores advierten que la reducción de las áreas sembradas de maíz y arroz podría tener efectos sobre la seguridad alimentaria del departamento, además de provocar desempleo y presiones sobre los precios de los alimentos.