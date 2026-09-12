“Priorizamos cámaras, sistemas antidrones y nuevas estaciones de Policía”: MinInterior

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se encuentra en Valledupar adelantando reuniones con autoridades departamentales y municipales para definir acciones frente a las principales problemáticas de seguridad de la región. La agenda se da luego del Consejo de Seguridad realizado hace dos semanas, tras los atentados atribuidos al ELN en el sur del Cesar.

Lara explicó que una de las prioridades es fortalecer la seguridad en Aguachica y los municipios del sur del departamento, especialmente por el robo de combustible en el poliducto que conecta Santa Marta con Barrancabermeja.

“Necesitamos revisar muy bien con la cúpula en dónde están las prioridades de seguridad: hay que bloquear y controlar las dos carreteras, controlar el poliducto, reconstruir las estaciones de Policía destruidas y dotarlas de sistemas antidrones”, señaló.

Más cámaras y tecnología

El ministro también anunció el fortalecimiento tecnológico de la seguridad en Aguachica, con la instalación de cámaras que permitan identificar a personas vinculadas con actividades criminales. “A Aguachica hay que llenarla de cámaras de seguridad para hacer biometría y reconocer y detectar a los bandidos”, afirmó Lara.

El funcionario explicó que estos proyectos serán financiados a través de Fonsecon, fondo del Ministerio del Interior que, según indicó, actualmente está concentrando sus recursos en las zonas con mayores necesidades de seguridad y en coordinación con el Ministerio de Defensa.

También miran hacia el Catatumbo

Lara señaló que las acciones definidas para el sur del Cesar están relacionadas con la situación de seguridad del Catatumbo, debido al tránsito de estructuras criminales y al narcotráfico en esta zona del país.

“Toda la prioridad de Fonsecon es coordinada con el Ministerio de Defensa, concentrada en las regiones más críticas como el sur del Cesar y la zona del Catatumbo en Norte de Santander”, sostuvo el ministro.

Entre las conclusiones de la agenda se encuentra la priorización de cámaras de seguridad, sistemas antidrones y reconstrucción de estaciones de Policía, además del fortalecimiento del control sobre las vías y el poliducto. Lara agregó que también se priorizarán sectores del área metropolitana de Cúcuta y aseguró que “nuestra misión es proteger al pueblo colombiano”.