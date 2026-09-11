Familiares confirman liberación del ganadero Julio Morón Pérez, secuestrado en el Cesar

El ganadero Julio Morón Pérez fue liberado y regresó durante la madrugada de este viernes a la vivienda de su madre, luego de permanecer varios días secuestrado en el departamento del Cesar.

La confirmación fue entregada a Caracol Radio por su hermano, Javier Morón, quien relató que Julio llegó aproximadamente a las 6:00 de la mañana, en una motocicleta, y en buenas condiciones de salud.

Lea también: Capturan a señalado de participar en varios robos de prendas de oro en el norte de Barranquilla

“Está en buenas condiciones, está bien, sin ningún trauma físico. No se ve deteriorado. Está un poco débil, refiere él como deshidratado, pero está bien”, explicó Javier Morón.

De acuerdo con su relato, el ganadero fue dejado en libertad durante la noche, en medio de la presión ejercida por las Fuerzas Militares en el sector donde permanecía retenido.

Morón señaló que su hermano le comentó de manera preliminar que la presencia y las operaciones del Ejército habrían dificultado que sus captores continuaran suministrándole alimentos y otros elementos básicos para mantenerlo en cautiverio.

“Parece ser que uno de los motivos fue por la presión, porque ya en el día de ayer se comenzaron a disminuir los suministros básicos para sustentarlo y para mantenerlo”, indicó el familiar.

Julio Morón Pérez había sido secuestrado el pasado martes, alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando llegaba a su finca ubicada en Manaure.

Tras conocerse el secuestro, las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona para intentar ubicarlo. Cerca del portón de la finca fue encontrado un vehículo abandonado y posteriormente las autoridades localizaron el teléfono celular de la víctima, elementos que hicieron parte de las labores de investigación y búsqueda.