Tras secuestros de ganaderos, MinInterior instalará plan de seguridad en el Cesar

La seguridad del Cesar vuelve a estar en el centro de la agenda de las autoridades tras el secuestro de dos ganaderos en hechos registrados en menos de 24 horas en los municipios de Manaure y Tamalameque. Hasta el momento, no hay pistas concretas sobre el paradero de las víctimas ni sobre los responsables.

El primer caso se registró durante la mañana de este martes, cuando fue encontrada abandonada, en la finca Veracruz, jurisdicción de Manaure, la camioneta del ganadero Julio Morón Pérez, esposo de la exalcaldesa de La Paz, Andrea Ovalle.

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Horas después se conoció un segundo secuestro en el corregimiento de Brisas, jurisdicción de Tamalameque. Hombres armados que se movilizaban en una camioneta llegaron hasta la vivienda del ganadero Álvaro Rodríguez, conocido como ‘Boliche’, y se lo llevaron por la fuerza cuando se encontraba almorzando en la terraza de su casa.

Los dos casos generaron una rápida reacción de la Fuerza Pública y llevaron a la activación de operativos de búsqueda y rescate con unidades del Gaula Militar y de la Policía.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, confirmó que, desde el momento en que se conocieron las denuncias, fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de las autoridades y avanzar en la búsqueda de los dos ganaderos.

Agenda de seguridad con MinInterior

Precisamente, este viernes llegará al departamento el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quien participará en una agenda de seguridad con las autoridades departamentales y municipales.

La visita contempla la instalación formal del Plan Estratégico de Seguridad Urano, una estrategia que busca fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública, especialmente en el sur del Cesar, y que contempla la llegada de alrededor de 300 uniformados adicionales, además de nuevos comandantes de la Policía y el Ejército.

La primera jornada se desarrollará en Aguachica, escogida como centro nodal de operaciones. Allí estarán el ministro del Interior, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, y los alcaldes de los municipios del sur del departamento.

En esta reunión, uno de los temas centrales será precisamente la situación de seguridad que enfrenta la región. Las autoridades departamentales expondrán ante el Gobierno Nacional la presencia y accionar de estructuras armadas como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias, además de grupos como los Conquistadores de la Sierra.

También estarán sobre la mesa fenómenos como el narcotráfico, la extorsión, el hurto de hidrocarburos y los secuestros, así como las denuncias relacionadas con extorsiones a ganaderos y contratistas de obras.

La posible llegada de integrantes de estructuras delincuenciales provenientes del Catatumbo también constituye otro de los focos de preocupación para las autoridades.

La agenda de seguridad continuará el sábado en Valledupar, donde el ministro se reunirá con los alcaldes de los municipios del centro y norte del departamento.

Además del componente de seguridad, durante los encuentros serán revisados proyectos de inversión de los municipios y la Gobernación que se encuentran radicados ante el Gobierno Nacional, especialmente iniciativas en fase tres que podrían recibir financiación a través de Fonsecon.

También se abordarán proyectos para los cuerpos de bomberos, participación ciudadana y asuntos étnicos, así como la adquisición de sistemas antidrones para fortalecer las capacidades de seguridad del departamento.