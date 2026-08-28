Anuncian centro de operaciones conjunto de Policía y Ejército contra grupos armados en el Cesar

Primeras conclusiones del Consejo de Seguridad encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella en Valledupar. Foto: Presidencia.

Aguachica se convertirá en el principal centro de operaciones de la Fuerza Pública para enfrentar a los grupos armados y estructuras criminales que operan en el sur y centro del Cesar, tras las conclusiones del Consejo de Seguridad encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella en Valledupar que terminó sobre la madrugada de este viernes.

La decisión contempla la puesta en marcha de un centro de operaciones conjunto entre la Policía y el Ejército, desde Aguachica, que permitirá coordinar de manera directa las acciones de ambas instituciones en el territorio.

Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, explicó que esta será una de las principales herramientas para pasar del diagnóstico a las acciones concretas. La instrucción presidencial es que el dispositivo comience a mostrar resultados en un plazo de dos semanas.

El funcionario señaló que el presidente fue enfático en que no quiere un nuevo consejo de seguridad centrado únicamente en cifras o balances de operaciones, sino una estrategia que permita golpear directamente a las estructuras criminales.

Desde Aguachica también se fortalecerán las labores de inteligencia de la Policía y el Ejército, además de la articulación con organismos especializados y el incremento de las capacidades de la Policía de Hidrocarburos.

Uno de los objetivos centrales será afectar las finanzas de grupos como el ELN, el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra, identificando y atacando las fuentes de recursos que permiten su funcionamiento en el departamento.

El plan tendrá seguimiento permanente a través de un Puesto de Mando Unificado y, en aproximadamente dos semanas, el presidente regresaría a Valledupar para evaluar personalmente los resultados de la estrategia.

Este consejo de llevó a cabo luego del ataque contra tropas del Ejército en zona rural de Pelaya, Cesar, donde dos soldados profesionales resultaron heridos y permanecen con pronóstico reservado.