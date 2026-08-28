Gobernación anuncia apoyo para recuperar viviendas afectadas en Chiminangos

Los habitantes de los barrios Chiminangos I y Chiminangos II, quienes desalojaron sus edificios por temor a que un nuevo sismo provoque el colapso de las estructuras, recibirán apoyo de la Gobernación del Valle para avanzar en la recuperación de sus viviendas.

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Desde el terremoto del pasado 10 de agosto, varias familias permanecen en un albergue improvisado ubicado en la zona verde del barrio, a la espera de soluciones que les permitan regresar de manera segura a sus hogares.

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El primer paso será realizar una evaluación técnica con profesionales especializados que permita establecer una ruta de seguimiento para la comunidad. De acuerdo con la información entregada durante la visita, cerca del 90 % de los daños identificados en las edificaciones se concentra en las escaleras, elementos indispensables para el acceso a las viviendas.

“Esperamos la visita de los ingenieros, que hayan tratado el tema de estructura, de mampostería, que tengan experiencia, para que luego nos digan: vamos a hacer un trabajo así y de manera general”, dijo la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro.

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La mandataria explicó a la comunidad que, una vez concluida la evaluación de los especialistas, la Gobernación acompañará las intervenciones que sean necesarias para avanzar en la recuperación de las edificaciones. Entre las alternativas planteadas está la posibilidad de establecer un banco de materiales para apoyar las obras.

Durante el encuentro, la gobernadora también escuchó las solicitudes de las habitantes relacionadas con la reactivación económica del sector.

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La comunidad manifestó que varias personas han perdido sus fuentes de ingresos debido a la emergencia y solicitaron la creación de una bolsa de empleo que permita priorizar a quienes quedaron sin trabajo como consecuencia del terremoto.

“Muchas personas de la comunidad han perdido sus trabajos, le suspendieron sus contratos, una serie de factores que afectan a la economía local, entonces le solicitamos una bolsa de empleo en el que se prioricen a esas personas que por el terremoto perdieron su ocupación laboral”, manifestó Héctor Giraldo, presidente de la Junta de Acción Comunal Chiminangos I.