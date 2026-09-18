Dos récords mundiales marcan el inicio del Grand Prix de Para atletismo en Cali

El Grand Prix de Para atletismo comenzó este jueves en Cali con dos récords mundiales. La colombiana Angie Nicoll Mejía y la mexicana Rosa María Guerrero fueron las protagonistas de la primera jornada en el estadio internacional de atletismo Pedro Grajales.

Mejía estableció el nuevo récord mundial en los 100 metros planos, categoría T38, con un tiempo de 12 segundos y 4 centésimas. La atleta colombiana celebró la marca y destacó el trabajo realizado durante sus entrenamientos.

“Me siento muy feliz por lo que logré día a día gracias a los entrenamientos fuertes, en donde sufrimos, pero en donde se ven los resultados”, aseguró Mejía, quien también agradeció a sus entrenadores y dedicó el triunfo a su tía Nalda, fallecida, quien la acompañó durante su carrera deportiva.

El segundo récord mundial de la jornada llegó en el lanzamiento de disco F55. La mexicana Rosa María Guerrero alcanzó una marca de 27,81 metros para establecer la nueva marca en esta prueba.

El Grand Prix de Cali reúne en su segunda edición en Colombia a más de 330 para atletas y 36 guías provenientes de cuatro continentes. El certamen cuenta con la participación de deportistas de 25 países y corresponde a la última parada del circuito internacional de World Para Athletics de la temporada. El Valle del Cauca también tiene una representación importante en el certamen, con 16 para atletas y tres guías que hacen parte de la Selección.

En la primera jornada, Colombia cerró con 36 medallas: 15 de oro, 15 de plata y seis de bronce. La delegación nacional buscará aumentar esta cosecha durante las siguientes jornadas, pues la competencia continuará esta tarde en Cali y se extenderá hasta el próximo 20 de septiembre.