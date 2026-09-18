Incendio forestal en Altos de Menga en Cali habría sido provocado

El alcalde Alejandro Eder llamó la atención sobre el riesgo de nuevos incendios debido a las condiciones de sequía que atraviesa el país.

Cali

El incendio forestal registrado en el sector de Altos de Menga habría sido provocado, según las primeras hipótesis que manejan las autoridades de Cali.

La emergencia, que se extendió por varias horas y requirió el trabajo de más de 140 unidades de Bomberos y Defensa Civil, fue controlada y dejó afectaciones en dos viviendas del sector.

El alcalde Alejandro Eder aseguró que todo apunta a que el fuego habría sido iniciado de manera intencional y confirmó que las autoridades ya trabajan para establecer quiénes estarían detrás de la conflagración.

El mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para que entregue información que permita identificar a los responsables.

“Esto es un incendio, aparentemente, que fue provocado. Ya estamos adelantando las investigaciones. Si saben, denuncien. Quien provoque incendios está incurriendo en un delito.”, afirmó.

Eder también llamó la atención sobre el riesgo de nuevos incendios debido a las condiciones de sequía que atraviesa el país y pidió a los caleños extremar las precauciones.

“Va a ser un momento difícil donde va a estar el peligro de incendios, pero sobre todo donde ya se está hablando de que tendrá que haber quizás racionamiento de agua y de energía, por eso le hago un llamado a la ciudadanía a ahorrar agua”, señaló.

Según las autoridades locales, las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, caracterizadas por una menor presencia de lluvias, podrían extenderse durante seis meses más, lo que mantiene en alerta a la ciudad.