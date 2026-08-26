Cali avanza hacia los primeros desembolsos para los damnificados

Con un 85% avanza el registro y consolidación del Registro Único de Damnificados en Cali y se espera el cierre al finalizar la semana para comenzar con la fase de ayudas económicas.

El alcalde Alejandro Eder confirmó que el trabajo viene siendo coordinado con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para comenzar con la entrega “ya conformamos el fondo y ya estamos conformando el protocolo para poder generar esos primeros desembolsos en los próximos días. Esos desembolsos irán prioritariamente a las personas, a los damnificados que están registrados como tal y con quienes ya hemos validado que efectivamente tienen una situación económica compleja porque han perdido sus residencias”, explicó el mandatario.

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Lo que también resaltó Eder es que el 70% de las afectaciones son de familias de estratos 3, 4 y 5 y no existen apoyos suficientes o programas para apoyar a la clase media colombiana, ni siquiera en una emergencia de este tipo.

Foto: Alcaldía de Cali / Alcalde Alejandro Eder y secretario de Salud Germán Escobar Ampliar Foto: Alcaldía de Cali / Alcalde Alejandro Eder y secretario de Salud Germán Escobar Cerrar

Al mismo tiempo avanza la limpieza de escombros en espacios públicos y en los puntos de colapso, de 18 de ellos ya se hizo la recolección en seis y se avanza en ocho más.

Por otra parte, un equipo de más de 50 ingenieros adelanta las inspecciones de los más de 10 mil reportes de daños recibidos. De los 1.100 inmuebles ya evaluados, entre 600 y 650 se encuentran evacuados de forma preventiva o declarados inhabitables.

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Con el resultado de las evaluaciones que se han realizado hasta el momento, el alcalde confirmó que las demoliciones serán inevitables “tenemos que estar preparados, caleños, porque vamos a tener que demoler algunos de esos edificios. Eso va a ser algo muy impactante. Al momento tenemos certeza de por lo menos 14 que tendrán que ser demolidos, la mayoría son residenciales”.