Alcaldesa de Buga alerta por incendio en parque Las Hermosas: “Lleva más de 40 días”
Karol Martínez, alcaldesa de Buga, aseguró en 6AM W que el incendio forestal en la zona rural alta del parque nacional Las Hermosas no está controlado.
Alcaldesa de Buga alerta por incendio en parque Las Hermosas: “Lleva más de 40 días”
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La alcaldesa de Buga, Karol Martínez, conversó con 6AM W a propósito de los incendios forestales de gran magnitud que se registran en el corregimiento de La Mesa – Río Loro, en la zona alta de Guadalajara de Buga, en el centro del Valle del Cauca.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...