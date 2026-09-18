El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Alcaldesa de Buga alerta por incendio en parque Las Hermosas: “Lleva más de 40 días”

La alcaldesa de Buga, Karol Martínez, conversó con 6AM W a propósito de los incendios forestales de gran magnitud que se registran en el corregimiento de La Mesa – Río Loro, en la zona alta de Guadalajara de Buga, en el centro del Valle del Cauca.

Escuche esta entrevista en 6AM W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 04:45 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: