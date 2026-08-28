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28 ago 2026 Actualizado 13:17

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Cinco capturados y más de 121 metros cúbicos de carbón incautados en el norte del Valle

La Policía desmanteló un punto ilegal de producción de carbón vegetal donde también fueron hallados 117 metros cúbicos de madera

Cinco capturados y más de 121 metros cúbicos de carbón incautados en el norte del Valle

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La Policía y el Ejército intervinieron un punto ilegal de producción de carbón vegetal en zona rural de Cartago, Valle del Cauca, donde fueron capturadas cinco personas.

Durante el operativo fueron incautados 121,95 metros cúbicos de carbón vegetal, equivalentes a 1.058 bultos, y otros 117,15 metros cúbicos de madera de especies como samán, orejero, guamo y matarratón.

En el sitio también encontraron una motosierra y tres machetes, elementos que quedaron bajo custodia de la CVC junto con el material forestal.

El lugar, utilizado para la transformación ilegal de madera en carbón vegetal, fue desmantelado. Los cinco capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos renovables.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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