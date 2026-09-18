Dos organizaciones colombianas reciben apoyo del Fondo de Educación FIFA Global Citizen

Colombia amplió su presencia en el Fondo de Educación FIFA Global Citizen con la selección de dos organizaciones que trabajan en proyectos educativos para población vulnerable: la Fundación Pies Descalzos y PRESENCIA Colombo Suiza.

Las dos entidades hacen parte de las 31 organizaciones comunitarias de 18 mercados que recibirán subvenciones de entre 50.000 y 250.000 dólares en esta segunda ronda. Con esta nueva selección, el Fondo llega a 58 organizaciones beneficiarias y busca apoyar programas que alcancen a más de 400.000 niñas, niños y jóvenes en todo el mundo.

En el caso de la Fundación Pies Descalzos, el apoyo estará destinado al desarrollo de infraestructura educativa, con el propósito de ampliar el acceso a educación de calidad en comunidades vulnerables del país. La organización trabaja con niñas, niños y adolescentes en el desarrollo de herramientas para construir sus proyectos de vida y señala que ha acompañado a más de 300 colegios públicos y beneficiado a más de 282.000 jóvenes en Colombia.

Por su parte, PRESENCIA Colombo Suiza utilizará los recursos para ampliar oportunidades educativas de largo plazo para niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. La organización, fundada en 1983, desarrolla programas de acompañamiento, educación y formación para el trabajo en Medellín y otras regiones del país.

Entre sus iniciativas está La Bellota, programa que acompaña a niños y jóvenes en la construcción de una ruta educativa hacia la formación postsecundaria y el mundo laboral.

El anuncio se realizó junto con la publicación del estudio Confident Pathways, elaborado por MetLife, que analiza la manera en que las personas construyen y recuperan la confianza a lo largo de distintas etapas de la vida. La investigación señala la relación que los adultos identifican entre las experiencias deportivas y educativas durante la infancia y el desarrollo de habilidades como la confianza y la perseverancia.

Según el estudio, el 56 % de los adultos que practicaron algún deporte durante su infancia considera que esa experiencia contribuyó a desarrollar su confianza, mientras que el 52 % afirma que fortaleció su perseverancia. Además, el 65 % de los padres identifica los deportes de equipo como la actividad con mayor impacto positivo en la resiliencia de sus hijos.

De esta manera, la segunda ronda del Fondo de Educación FIFA Global Citizen incorpora a dos organizaciones colombianas que, desde diferentes frentes, trabajan para ampliar el acceso a oportunidades educativas y acompañar a niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.