Dos nuevos edificios, de los 17 que serán destruidos por sus afectaciones, serán demolidos en Cali

En el sector de Cuarto de legua ya se realizó la demolición de una estructura y durante esta jornada avanzan las intervenciones en el Conjunto Residencial Guadalupe y el motel Molino Rojo. Foto: suministrada.

Como una parte muy dolorosa, calificó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, las demoliciones de estas edificaciones, las cuales continuarán progresivamente en distintos puntos de la ciudad durante los próximos días.

En total, se priorizaron inicialmente 16 edificios que harán parte de este proceso. En el sector de Cuarto de legua ya se realizó la demolición de una estructura y durante esta jornada avanzan las intervenciones en el Conjunto Residencial Guadalupe y el motel Molino Rojo.

Las demoliciones continuarán de acuerdo con las evaluaciones técnicas, los procedimientos establecidos y la coordinación requerida para garantizar la seguridad de las comunidades, los vecinos y los equipos encargados de ejecutar las labores.