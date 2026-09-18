Así será la fecha 11 América y Deportivo Cali en la Liga Colombiana 2026-II

La Liga Colombiana afrontará este fin de semana la jornada 11 del todos contra todos del segundo semestre de 2026, con varios partidos que podrían generar movimientos en la tabla de posiciones. Entre ellos estarán los compromisos de Deportivo Cali y América de Cali, que buscan sumar para mantenerse en la pelea por los primeros lugares entre los ocho mejores.

El primero en jugar será Deportivo Cali. Actualmente, ocupa la octava posición con 12 puntos, después de conseguir una victoria 2-1 frente a Once Caldas en su partido anterior. Ese resultado le permitió al equipo verdiblanco ingresar nuevamente al grupo de los ocho. El compriso será este sábado en Palmaseca frente a Cúcuta Deportivo, desde las 6:10 de la tarde. El conjunto visitante atraviesa una situación complicada en la tabla del descenso, pero también llega con el objetivo de pelear por un lugar entre los ocho.

El arquero Pedro Gallese, quien estará con la Selección de Perú durante la próxima fecha FIFA, habló sobre la dificultad del encuentro: “El partido más difícil es el que viene. Sabemos que Cúcuta tiene algunos problemas en la tabla del descenso, pero es un equipo que también quiere estar en los ocho primeros del campeonato, está peleando, está muy cerca también”.

El técnico verdiblanco también confirmó novedades en la defensa. Fernando salió del partido contra Once Caldas por una fuerte contusión en una de sus rodillas, aunque las imágenes determinaron que podrá estar disponible. Además, José Moya ya está habilitado y Keiner Sandoval cumplió las dos fechas de suspensión que tenía pendientes.

Dudamel también explicó que Daniel Giraldo ya trabaja con normalidad junto al grupo, pero su regreso a la convocatoria todavía está por definirse: “Yo preferiría tenerlo dentro de la convocatoria, sí, pero darle unos días más para que no tenga ningún riesgo. Que podemos ganar tres, cuatro días más, yo lo voy a preferir así para que Dani entre con total confianza porque para mí la salud de mis jugadores primero”.

Por su parte, América de Cali continúa como líder del campeonato con 20 puntos, aunque viene de perder su invicto frente a Deportivo Pasto. Los dirigidos por David González buscarán recuperarse este domingo, cuando visiten a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, desde las 6:10 de la tarde.

El técnico David González reconoció que el equipo apenas comenzó a preparar este encuentro después de la jornada de descanso y destacó al conjunto tolimense, que se encuentra en la parte alta de la clasificación.

“Tolima es un muy buen equipo que está en la parte de arriba de la tabla. Y esperamos hacer un buen partido. Lo de ganar en estadios donde no hemos venido ganando, digamos que no es el motor ni la razón por la que vamos a intentar ganar allá, pero definitivamente venimos haciéndolo, queremos seguir consiguiendo este tipo de cosas que hace que el equipo se fortalezca y que cada vez todos estemos más creyendo más en lo que este equipo puede conseguir”, señaló González.

La jornada también estará marcada por la próxima fecha FIFA, que llevará a varios jugadores de ambos equipos a sus selecciones. América cederá al venezolano Edson Tortolero, convocado para los partidos de Venezuela ante Japón, Corea del Sur y Jordania.

Deportivo Cali, por su parte, tendrá a Pedro Gallese con Perú para los encuentros ante Estados Unidos, México y Colombia. La Liga Colombiana no se detendrá durante este periodo, por lo que ambos equipos deberán afrontar algunos compromisos sin sus jugadores convocados.

Mientras se acerca esta fecha internacional, el campeonato también avanza en la recuperación de su calendario. En los últimos días se han disputado partidos aplazados para intentar poner al día la competencia, aunque todavía quedan 20 encuentros pendientes de fechas anteriores.

Con este panorama, Cali y América afrontarán una nueva jornada con la necesidad de sumar y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación, antes de una seguidilla de partidos que estará condicionada por los compromisos de las selecciones nacionales.