14 iglesias de la Arquidiócesis de Cali permanecen cerradas hasta determinar alcance de los daños

Iglesia La Merced afectada por el terremoto del 10 de agosto del 2026. Foto: Alcaldía de Cali

Un balance preliminar de la Alcaldía de Cali señala que 89 templos presentan algún tipo de daño tras el terremoto. La cifra hace parte de la caracterización realizada a cerca de 250 iglesias de diferentes confesiones religiosas.

De acuerdo con la Administración Distrital, el 35 % de los templos visitados registra algún nivel de deterioro. El balance establece que 31 presentan daños leves, 27 moderados, 27 severos y cuatro tienen pérdida total o colapso.

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“Las afectaciones se concentran principalmente en la comuna 17, con 35 iglesias afectadas; seguida de la comuna 19, con 29, y la comuna 2, con 19”, explicó Natalia Lasso, asesora de despacho de la Alcaldía de Santiago de Cali en asuntos religiosos.

El impacto también alcanza a templos de distintas confesiones. En el caso de la Iglesia católica, 14 templos permanecen cerrados como medida preventiva, mientras se determina su estado estructural. Seis de ellos son considerados bienes de interés cultural de la ciudad.

La caracterización también permitió identificar daños en templos y espacios pertenecientes a comunidades judías, adventistas y cristianas.

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A este balance se suma el reporte de la Arquidiócesis de Cali. El arzobispo Luis Fernando Rodríguez señaló que alrededor de 100 templos y capillas presentan algún nivel de daño en el Valle del Cauca, de los cuales 47 están ubicados en Cali.

Entre los templos que registran mayores daños se encuentran la iglesia La Merced, con cerca de 480 años de historia, y la Catedral de San Pedro Apóstol, que requerirá una intervención de gran magnitud. De acuerdo con la Arquidiócesis, las obras en este último templo podrían extenderse hasta tres años.

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“Quiero resaltar acá algunos que son de carácter patrimonial de interés nacional como nuestra Iglesia Catedral San Pedro Apóstol, del cual hay que hacer prácticamente una restauración total de la misma, puesto que hay que hacer el desmonte 100% del del del techo principal y algunos muros laterales. Eso implica prácticamente rehacerla de nuevo”, resaltó monseñor Rodríguez.

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Otros templos emblemáticos de Cali también presentan daños, entre ellos el templo de Colseguros, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que, según la Arquidiócesis, debe ser demolido totalmente, el Señor de la Buena Esperanza y el Templete.

“Estamos muy tristes. Hay 14 iglesias cerradas por medida cautelar, que es necesario hacer hasta que se defina el estado real de estos templos”, señaló monseñor Luis Fernando Rodríguez Velázquez, arzobispo de Cali.

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Pese a los daños registrados en los templos, la actividad de las comunidades religiosas no se ha detenido. Monseñor Rodríguez destacó que las iglesias y el Banco de Alimentos continúan participando en la entrega de donaciones a las personas damnificadas por el terremoto.

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