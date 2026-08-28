Cali no cobrará fotomultas registradas durante el terremoto

Los conductores que fueron detectados por las cámaras de fotodetección en Cali durante el 10 de agosto, día del terremoto, no tendrán que pagar esas multas.

La decisión fue tomada de manera conjunta por la Secretaría de Movilidad de Cali y Enruta, operador encargado del sistema, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que vivieron los ciudadanos durante la emergencia.

La medida aplica para las infracciones detectadas por las cámaras ese día, incluyendo pico y placa, SOAT y revisión tecnicomecánica.

“Entendemos que muchas personas tuvieron que salir rápidamente de sus hogares, a acompañar a sus familiares, por eso, el 10 de agosto, tomamos la decisión de no aplicar multas con las cámaras de fotodetección”, indicó Sergio Moncayo, secretario de Movilidad de Cali.

La medida cobija a todos los comparendos, incluso los que fueron detectados antes de que ocurriera el terremoto. Desde la Secretaría de Movilidad indicaron que ya inició el proceso para retirar estas fotomultas del sistema.