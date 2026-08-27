Ataque con más de 40 explosivos contra tropas en Pelaya deja dos soldados heridos

Tres militares resultaron heridos en la zona del Catatumbo. Los soldados intentaban desactivar una carga explosiva en el municipio de Tibú, Norte de Santander. / FOTO: Colprensa

El presidente Abelardo De La Espriella convocó para esta misma noche un consejo de seguridad en Valledupar, luego del ataque contra tropas del Ejército en zona rural de Pelaya, Cesar, donde dos soldados profesionales resultaron heridos y permanecen con pronóstico reservado. El mandatario aseguró que se reunirá con la cúpula de la Fuerza Pública y las autoridades territoriales ante lo que calificó como una “grave situación de orden público” en Pelaya y otros municipios del departamento.

El ataque se produjo contra tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 3 de la Décima Brigada, que adelantaban operaciones militares en zona rural de Pelaya. Según el Ejército, los responsables utilizaron un sistema de lanzamiento con el que fueron empleados más de 40 dispositivos explosivos contra los uniformados. Los dos soldados heridos fueron evacuados y trasladados a un centro médico para recibir atención especializada.

El Ejército señaló que el atentado estaría relacionado con una retaliación de estructuras criminales por las operaciones que se vienen desarrollando en el sur del Cesar, donde las tropas han afectado economías ilícitas y componentes armados. La institución calificó el hecho como una acción terrorista y aseguró que el empleo de estos métodos constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Tras el ataque, De La Espriella anunció que durante el consejo de seguridad se evaluarán nuevas medidas para reforzar las operaciones militares y policiales, proteger a la población y a los integrantes de la Fuerza Pública y recuperar el control territorial. “Los grupos criminales no van a intimidar al Estado ni a doblegar a nuestra Fuerza Pública”, afirmó el presidente.

Pelaya ya había sido escenario de ataques contra la Fuerza Pública durante las últimas semanas. El pasado 24 de julio fue atacada la estación de Policía del municipio y el 7 de agosto también se reportó un hostigamiento contra militares que realizaban labores de registro y control en el peaje La Floresta.