“El deporte es el antídoto contra la violencia”: De la Espriella por donación de millón de dólares

El presidente Abelardo de la Espriella destacó el aporte realizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Foto: @ABDELAESPRIELLA

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, agradeció a la Conmebol por la donación de un millón de dólares y aseguró que este apoyo representa un compromiso con Colombia y las comunidades afectadas.

“También agradezco profundamente la donación de $1 millón de dólares por parte de la Conmebol para atender a los afectados por el terremoto. Estos recursos se transformarán en indumentaria y herramientas para nuestros jóvenes”, afirmó el mandatario.

El deporte como herramienta de transformación

Durante la reunión con representantes de la organización deportiva, realizada en la sede de la Presidencia en Barranquilla, De la Espriella resaltó el papel del deporte como mecanismo de prevención y cambio social.

“El deporte es el antídoto más eficaz contra la violencia y las drogas, y el motor indiscutible del cambio social”, señaló el presidente.

Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana

El jefe de Estado también destacó que Barranquilla será sede de la final única de la Copa Sudamericana 2026, evento que se realizará el próximo 21 de noviembre y que será transmitido en directo a 194 países.

“Mi gobierno garantiza total respaldo jurídico, físico e institucional a través del Ministerio del Deporte para dinamizar la economía y proyectar la grandeza de Colombia”, agregó De la Espriella.