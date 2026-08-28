Alcalde Char anuncia nuevas estaciones de policía para reforzar la seguridad en Barranquilla

Barranquilla avanza en el fortalecimiento de su infraestructura de seguridad con la construcción de nuevas estaciones de Policía, proyectos que buscan ampliar la capacidad de vigilancia y respuesta en diferentes sectores de la ciudad.

Entre las obras se contempla una estación de Policía en Alameda del Río y otra en Barrio Abajo, esta última proyectada para reforzar la seguridad en el Centro de Barranquilla, Barranquillita y las zonas comerciales ubicadas en sus alrededores.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó el respaldo del Gobierno nacional para avanzar en estas obras y aseguró que la ciudad seguirá ampliando su capacidad para enfrentar a la delincuencia.

“Miren bien qué hacen los bandidos, porque el Gobierno nacional sí está del lado de la gente, nos está acompañando en esta lucha. Yo creo que el miedo está cambiando de banda; ya era hora. Estas tres estaciones se están construyendo y se entregan antes de que acabe este año. Una buena noticia adicional: estamos a punto de cerrar la licitación, incluye tres estaciones más para Barranquilla, además de la que ya inauguramos en Rebolo.”

Con las nuevas obras, el Distrito espera ampliar la presencia institucional y fortalecer la capacidad operativa de las autoridades para atender las necesidades de seguridad de los ciudadanos.