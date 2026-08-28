Corte Constitucional llegó a Manaure y Uribia para revisar acceso al agua

La Corte Constitucional continúa su recorrido por distintas comunidades de La Guajira para verificar las condiciones de acceso al agua, la salud y la alimentación de la población Wayúu, como parte del seguimiento a la sentencia T-302 de 2017.

La comisión judicial, integrada por los magistrados Hugo Escobar, Carolina Murillo y Sebastián Rubiano, además del magistrado auxiliar encargado de la delegación, llegó a comunidades como Wimpirarey y Carrizal, donde constató las dificultades de movilidad debido al estado de las vías y las barreras que enfrentan los habitantes para acceder a servicios esenciales como salud y educación.

De acuerdo con César Arismendi, coordinador de la veeduría ciudadana en el seguimiento a la sentencia T-302 de 2017, explicó cuál fue uno de los principales hallazgos durante las inspecciones, la Corte evidenció que: “Aunque existen fuentes de agua en estos territorios, persisten dificultades relacionadas con la infraestructura necesaria para extraerla, potabilizarla y garantizar su sostenibilidad.

El recorrido de la Corte continúa este viernes en los municipios de Manaure y Maicao. Allí, los magistrados visitarán puntos de suministro de agua y el asentamiento conocido como ‘La Pista’, con el propósito de analizar las condiciones de vida de las comunidades Wayúu en zonas periurbanas y evaluar, especialmente, la situación nutricional de los menores de cinco años.