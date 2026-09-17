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17 sep 2026 Actualizado 21:49

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Abelardo de la Espriella anuncia aumento de pie de fuerza y control migratorio en La Guajira

El presidente señaló que se fortalecerán las acciones de seguridad en el departamento como parte de los compromisos adquiridos durante su recorrido por la región.

Abelardo de la Espriella anuncia aumento de pie de fuerza y control migratorio en La Guajira. Foto: Presidencia de la República.

Abelardo de la Espriella anuncia aumento de pie de fuerza y control migratorio en La Guajira. Foto: Presidencia de la República.

Abelardo de la Espriella anuncia aumento de pie de fuerza y control migratorio en La Guajira. Foto: Presidencia de la República.

Valentina Utria

Riohacha
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Durante su visita a La Guajira, el presidente Abelardo de la Espriella anunció medidas en materia de seguridad tras un consejo realizado con autoridades del departamento, en el que se revisaron temas como seguridad ciudadana, control territorial, migración y frontera.

El mandatario aseguró que dio instrucciones a la fuerza pública para fortalecer su presencia y capacidad operativa en la región, con el propósito de combatir las estructuras criminales y proteger a las comunidades.

Cuando el Estado se decide, logra resultados como el del narcoterrorista Bendito Menor. Y vamos a seguir haciéndolo con decisión y determinación para liberar a La Guajira de una buena vez de la inseguridad”, afirmó De la Espriella.

Lea también: Presidente Abelardo de la Espriella pidió investigar al rector de Uniguajira, Carlos Arturo Robles

Frente al fenómeno migratorio, el presidente hizo un llamado al director de Migración Colombia para que se traslade al departamento y coordine con las autoridades locales las acciones necesarias para fortalecer los controles en la frontera.

La migración y los desafíos de nuestra frontera no se pueden administrar desde un escritorio en Bogotá. Hay que venir aquí para hacerlo correctamente”, indicó.

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