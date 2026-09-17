Gobierno anuncia paquete de obras por más de $62 mil millones en agua, alcantarillado y vivienda

El presidente Abelardo de la Espriella anunció inversiones para atender necesidades de agua potable, vivienda y energía para el departamento de La guajira.

En materia de agua, el mandatario indicó que se destinarán cerca de $7.500 millones para fortalecer el abastecimiento y saneamiento básico, con recursos dirigidos a La Alta Guajira, Uribia y Maicao. Además, anunció $22 mil millones para avanzar en el proyecto de drenaje pluvial de Riohacha.

“En agua potable vamos a avanzar con una inversión aproximada de 7.500 millones de pesos para La Guajira: 4.000 millones para atender de manera inmediata las necesidades de abastecimiento de agua potable, 2.000 millones para avanzar en soluciones en Uribia y la Alta Guajira, 500 millones para Maicao y 1.000 millones para poner en marcha el plan de aseguramiento de la prestación de agua potable y saneamiento básico”, afirmó.

Reactivación de viviendas y recursos para energía

En vivienda, De la Espriella señaló que se reactivará la Ciudadela de Paz Bertulfo Álvarez en Fonseca, con $22 mil millones disponibles para finalizar 180 viviendas que quedaron pendientes.

Frente al servicio de energía, el presidente aseguró que se han destinado recursos para garantizar la continuidad del servicio en la región Caribe y señaló que habrá vigilancia sobre el manejo de estos fondos.

“Nuestro gobierno destinó 1.5 billones de pesos para el pago de la energía a Air-e con el propósito de proteger la continuidad del servicio. De esos recursos se han girado ya 300 mil millones del Fondo Empresarial de la Superintendencia”, indicó.

Finalmente, el mandatario afirmó que los recursos serán objeto de seguimiento para evitar irregularidades en su ejecución.

“Cada peso que se mande va a ser vigilado como corresponde. Aquí no va a haber espacio para la corrupción ni la politiquería”, puntualizó.