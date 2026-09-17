Presidente Abelardo de la Espriella pidió investigar al rector de Uniguajira, Carlos Arturo Robles

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la apertura de una revisión sobre la situación de la Universidad de La Guajira y solicitó al Ministerio de Educación adelantar la investigación que corresponda sobre las actuaciones del rector de la institución, Carlos Arturo Robles.

El mandatario aseguró que la decisión se tomó tras recibir información sobre posibles irregularidades y señaló que los documentos fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación para que se realicen las verificaciones respectivas.

“He dado instrucción a la ministra de Educación para que se abra la investigación que sea necesaria en cuanto a los manejos que se han dado en la Universidad de La Guajira. Quiero que se revisen las actuaciones del señor rector, Carlos Robles, frente a un sinnúmero de hechos gravísimos que han sido puestos en conocimiento del Gobierno Nacional”, afirmó.

De la Espriella indicó que la investigación deberá establecer si existen irregularidades y aseguró que se respetará la autonomía universitaria, aunque señaló que esta no excluye los controles sobre el manejo de recursos públicos.

“Yo respeto la autonomía universitaria, pero autonomía no significa ausencia de controles, ni inmunidad frente a la ley. Los recursos públicos destinados a la educación deben administrarse con transparencia y deben estar al servicio de los estudiantes”, agregó.

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Durante su visita al departamento, el mandatario señaló que se revisará la posible cofinanciación e inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de la vía Francisco del Hombre, además de un paquete de vías terciarias para los municipios de La Jagua del Pilar, Urumita y Villanueva.

También aseguró que avanzará el proyecto de las cayuqueras para el río Ranchería y explicó que la Gobernación ya cuenta con dos embarcaciones, mientras que el Gobierno Nacional aportaría las restantes para completar la iniciativa.

“Me comprometo ya a sacar adelante el proyecto de las cayuqueras para el río Ranchería. La Gobernación ya tiene dos embarcaciones. Nosotros vamos a poner las otras trece que hacen falta y lo vamos a hacer rápido”, afirmó el presidente.

En materia cultural, indicó que se acelerará la revisión técnica del Teatro Aurora para que pueda ser tramitado bajo la figura de obras por impuestos.

Finalmente, el mandatario aseguró que hará seguimiento a los compromisos anunciados para el departamento y afirmó que su objetivo es que los proyectos pasen de los anuncios a la ejecución.