Centro Comercial Portal de la 80 presenta Concierto por Colombia: Fecha, artistas y más

Concierto benéfico CC Portal de la 80. - Fotos CC Portal de la 80 y Getty Images

El Centro Comercial Portal de la 80 presenta este encuentro como una acción solidaria para aquellos colombianos víctimas del terremoto que afectó a varias zonas del país el pasado 10 de agosto de 2026 y que dejó como saldo varias personas fallecidas, desaparecidas y damnificadas a causa de este desastre natural.

Es por esto que, por medio de esta dinámica, se busca recaudar ayudas para las familias damnificadas por el sismo.

¿Cuándo se realizará el evento en el Centro Comercial Portal de la 80?

El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 2 de septiembre en un horario de 5 p. m. a 9 p. m., en donde adicionalmente usted, como asistente, podrá realizar sus donaciones como:

Mercados y alimentos no perecederos.

Elementos de aseo personal y para el hogar.

Artículos de primera necesidad.

El concierto contará con agrupaciones musicales y artistas invitados que se vincularán de manera voluntaria y gratuita, donando su presentación a manera de aporte a esta causa.

¿Cuáles artistas estarán presentes en el concierto?

Artistas como Charly y Willy, Rey Lancheros, La Banda Parranda, Iván y sus Bam Band, entre otros talentos emergentes.

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Adicionalmente, el Centro Comercial Portal de la 80 invita a las personas interesadas a compartir de este espacio, mediante el siguiente mensaje:

“Los esperamos a todos este 2 de septiembre en el Centro Comercial Portal 80, Mi Casa, Tendremos grandes artistas invitados a este concierto solidario con quienes más lo necesitan hoy. Trae tus donaciones y disfruta de este lindo show que hemos organizado para aportar nuestro granito de arena en la reconstrucción de nuestro país. Desde Mi Casa, estamos felices de poder aportar a las necesidades de las familias damnificadas”.

La Directora Comercial y de Mercadeo del Centro Comercial Portal 80, Melissa Corredor, expresó que “Mediante alianzas con entidades públicas, en el Centro Comercial Portal 80, nos unimos para lograr ser una plataforma de apoyo vital, desde donde la empatía y la solidaridad se transforman en acciones”.

Participe de este espacio que destina el Centro Comercial Portal 80, para así aportar con aquellas personas que necesitan de ayuda tras perderlo todo producto de la emergencia nacional que se presentó en regiones como el Eje Cafetero, Chocó, Cali y Pereira.

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