Terberg Matec Latam se tomará Andesco y presentará soluciones para la gestión de residuos

Colombia

Desde el miércoles 23 de septiembre, Terberg Matec Latam participa en el Congreso de Andesco, donde presenta parte de sus soluciones para el sector de recolección y manejo de residuos sólidos, además de desarrollar actividades de relacionamiento con empresas de aseo, operadores de reciclaje y entidades públicas.

Durante el encuentro, el equipo directivo y técnico de la compañía contará con un stand institucional y realizará eventos paralelos de relacionamiento. Dentro de la programación también se encuentra la conferencia ‘Rentabilidad oculta, la experiencia europea para dominar TCO (Total Cost Operation) en la flota de recolección’, enfocada en los costos asociados a la operación de las flotas de recolección.

De acuerdo con la compañía, su participación busca mantener una línea alrededor del desarrollo sostenible, la innovación tecnológica y la generación de alianzas con diferentes actores relacionados con la gestión de residuos en Colombia y la región.

El Congreso de Andesco también será el escenario para presentar el papel que viene desarrollando Colombia dentro de la operación de Terberg Environmental. La compañía señaló que el país se está consolidando como un punto estratégico para la transferencia de tecnología europea hacia América Latina en la fabricación de equipos destinados a la recolección y manejo de residuos.

Entre las características que destaca Terberg Matec Latam están las cajas de alta resistencia, construidas con materiales que, según dicen, permiten maximizar la carga útil, reducir el consumo de combustible y disminuir los costos de mantenimiento.

En materia de seguridad operativa, los equipos incorporan la norma europea EN1501, además de sensores y herramientas de inteligencia artificial orientadas a mitigar riesgos laborales y proteger la integridad física de los operarios.

La compañía afirma que estos equipos tienen presencia en ciudades como París, Londres, Madrid, Barcelona, Singapur y Dubái, así como en diferentes sectores de Colombia, entre ellos Bogotá, Valle del Cauca, Cartagena, los Santanderes, Pasto, Montería y Villavicencio.

La apuesta empresarial de Terberg Matec Latam (INTERTÍTULO)

Terberg Matec Latam hace parte de la división Terberg Environmental, perteneciente a Royal Terberg Group, grupo que cuenta con más de 3.050 colaboradores a nivel mundial, 16 filiales y presencia comercial en más de 100 países.

Como parte de su expansión en América Latina, Terberg Matec Latam instaló en Santa Marta su primer centro de producción fuera de Europa. La compañía estableció allí una planta de carrozado, ensamblaje y servicio ubicada en la Zona Franca de Santa Marta, desde donde busca consolidar a Colombia como su hub para América Latina.

Este proyecto representa un nuevo paso dentro de la presencia de Royal Terberg Group en la región y busca trasladar al continente americano su experiencia en soluciones de ingeniería ambiental y equipos especializados, según menciona la misma compañía.