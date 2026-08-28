¿Cuál es el límite de velocidad en las vías de doble calzada sin peatonales? Ley de MinTransporte
El Ministerio de Transporte estableció unos límites de velocidad para evitar accidentes de tránsito o multas. Conozca lo que dice la ley.
Colombia tiene una importante red de carreteras en todo el territorio nacional que son utilizadas a diario por los ciudadanos, ya que viajen de paseo con sus familias o por conductores encargados de transportar cargas o pasajeros.
De igual manera, hay algunos casos en que las personas prefieren desplazarse por carretera por simple gusto o lo ven como una opción de llegar de un lugar a otro por temas de economía a pesar de ser desplazamientos más largos.
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Debido a su uso, el Ministerio de Transporte estableció unos límites de velocidad para evitar accidentes de tránsito o multas para aquellos que no las cumplan.
¿Qué dice la ley sobre los límites de velocidad en carretera?
Los límites de velocidad en carretera se establecieron en el artículo 13 de la Ley 769 de 2002, la cual modificó el artículo 107 del Código de Tránsito.
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La modificación fue aprobada en el Congreso de la República y señala que estos pueden ser fijados por el Ministerio de Transporte o la Gobernación de cada departamento según las especificaciones asociadas de cada vía.
De acuerdo con los nuevos cambios, los vehículos deberán transitar a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora en las vías principales de las ciudades de Colombia. Además, en zonas escolares y residenciales se mantiene la norma en 30 km/h y la médica aplica tanto para vehículos particulares como de servicio público.
En las carreteras del país, los vehículos particulares y buses podrán transitar a 90 km/h y podrán aumentar hasta los 120 km/h si la vía es de doble calzada y no cuenta con pasos peatonales en su recorrido.
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Por su parte, los vehículos pesados o de transporte de carga deberán ir a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora sin importar las condiciones de la carretera.
¿Cómo la ley establece los límites de velocidad en una carretera?
Según la Ley 2251 de 2022, las autoridades establecen los límites de velocidad en cada carretera a partir de los siguientes parámetros:
- Tráfico vehicular
- Condiciones medioambientales
- Infraestructura vial
- Estado de las vías
- Visibilidad
- Especificaciones de la vía
- Velocidad de diseño
- Características de operación de la vía
- Usuarios vulnerables
- Uso del suelo
- Número de muertos y lesionados.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...