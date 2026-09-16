Comerciantes de San Andresito del Sur en Cali, preocupados por las ventas tras su reubicación

Los comerciantes del centro comercial San Andresito del Sur fueron reubicados en el segundo piso del antiguo edificio de La 14, en la avenida Pasoancho.

Cali

Los comerciantes del centro comercial San Andresito del Sur que resultaron afectados por el terremoto manifestaron su inconformidad con la reubicación realizada por la Alcaldía de Cali en el segundo piso del antiguo edificio de La 14, en la avenida Pasoancho.

La administración anunció este traslado como una alternativa para garantizar la continuidad de sus negocios mientras avanzan las reparaciones y adecuaciones en el centro comercial. Sin embargo, los vendedores aseguran que en el nuevo espacio no están teniendo el mismo flujo de clientes ni las ventas que alcanzaban en las carpas que habían ubicado afuera del centro comercial.

“Nos reubicaron, llevamos dos días, pero allá no va nadie, no hemos sentido el apoyo de la comunidad. Lo único que le pedimos al alcalde y a la gobernadora es apoyo, no les estamos pidiendo apoyos económicos, solo que nos dejen trabajar, continuidad”, afirmó Jorge Ruge, comerciante.

La percepción no es igual para todos los comerciantes reubicados. Leonela Murillo destaca las condiciones que ofrece el nuevo espacio, especialmente en materia de seguridad, aunque reconoce que el cambio implica un reto para atraer compradores.

“La comodidad y seguridad es excelente, no estamos expuestos a accidente, pero en ventas estamos apenas iniciando, pero estamos esperando como nos va”, señaló.

La reubicación contempla a 110 comerciantes afectados por la emergencia. Desde la administración anunciaron diferentes actividades comerciales, culturales, deportivas y académicas, además de jornadas institucionales, para activar este espacio y atraer visitantes.

Juanita Cataño, secretaria de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Cali, explicó que este proceso cuenta también con el acompañamiento del sector privado.

“Gracias a la gestión del alcalde Alejandro Eder, junto a los empresarios que conforman Propacífico y el Fondo de Solidaridad, se pudo gestionar este espacio temporal. La invitación a los caleños es que vengan y sigan comprando lo que siempre compraban en San Andresito del Sur, aquí en La 14, de forma temporal”, explicó.

La administración también señaló que estos comerciantes podrán acceder a una ruta de beneficios económicos de la Secretaría de Desarrollo Económico, que contempla un capital semilla para apoyar a los negocios afectados por la disminución en la demanda tras la emergencia.