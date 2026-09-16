Aerocivil califica como grave atentado contra radar en el Valle.

La Aeronáutica Civil rechazó el ataque contra un radar ubicado en el corregimiento El Carmelo, en el municipio de Candelaria en el Valle del Cauca y que forma parte de la infraestructura de vigilancia y control del tránsito aéreo en el Valle del Cauca

En su comunicado la Aerocivil aseguró que este tipo de atentados son una flagrante violación de las normas nacionales e internacionales de aviación civil, pero también una grave amenaza para la seguridad operacional de las aeronaves, las tripulaciones y los miles de pasajeros que diariamente transitan por el espacio aéreo colombiano.

Frente a la zona donde ocurrió el atentado, la Aerocivil advirtió que se encuentra acordonada por unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con sus equipos de expertos antiexplosivos para la inspección técnica y evaluación de los daños materiales.

Por su parte la Fuerza Aérea Colombiana desplegó una aeronave para realizar un reconocimiento armado sobre el sector y fortalecer las operaciones de seguridad operacional y del área.

“La Aeronáutica Civil informa que ha activado de inmediato sus protocolos de contingencia para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de navegación aérea y mitigar cualquier posible impacto en el flujo operacional del suroccidente del país”, culmina diciendo el comunicado de la Aeronáutica civil.