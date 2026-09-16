Vallecaucanos brillan en una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La tercera jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 volvió a tener protagonismo vallecaucano. En el patinaje artístico, Brayan Carreño se consagró campeón en solo danza con 161.45 puntos, mientras Jeshua Folleco completó el podio con la medalla de bronce, tras conseguir 143.19 unidades.

El levantamiento de pesas también entregó dos títulos para el Valle del Cauca. El doble medallista olímpico Luis Javier Mosquera se quedó con el oro en los 70 kilogramos, con un total de 323 kg, producto de 145 kg en arranque y 178 kg en envión. Por su parte, Karen Tatiana Mosquera López dominó los 61 kg femeninos con 230 kg, luego de levantar 105 kg en arranque y 125 kg en envión.

Colombia tuvo una jornada especialmente destacada en las pesas, disciplina en la que suma cinco oros, una plata y un bronce. De los ocho colombianos que han competido en las dos jornadas de esta disciplina, siete han conseguido subir al podio.

En el patinaje de velocidad también hubo medallas para las vallecaucanas. Yicel Giraldo consiguió la plata en los 5.000 metros puntos femeninos, mientras Kollin Castro fue segunda en los 500 metros más distancia, con un tiempo de 46.651, apenas 68 milésimas por detrás de la también colombiana Sara Muñoz.

Otra medalla llegó desde el BMX Freestyle. La bugueña Liz Surley Villegas conquistó el bronce con un puntaje de 73.67, detrás de la brasileña Eduarda Bordignon, oro con 78.00, y la chilena Macarena Pérez, plata con 75.00. Después de la competencia, la deportista destacó en sus redes sociales el orgullo por el resultado y recordó las dificultades que enfrenta para entrenar al más alto nivel en Buga.

A nivel general, Colombia cerró la jornada con una producción de 21 oros, 16 platas y 14 bronces, para un total de 51 medallas, y se mantiene en el tercer lugar del medallero. En esta tercera jornada, el patinaje de carreras fue una de las disciplinas más productivas, con tres títulos para Gabriela Rueda, Sara Muñoz y Santiago Vásquez.

La delegación nacional también sumó oros en clavados, gimnasia artística y skateboarding. Daniela Zapata y Sebastián Morales encabezaron las pruebas de clavados, mientras Ángel Barajas y Tomás Mejía se impusieron en gimnasia artística. En el skate park de Rafaela, Luis Rincón consiguió el título con un puntaje de 96.

Con esta nueva jornada, los representantes del Valle continúan ampliando su aporte al medallero colombiano en Santa Fe 2026, mientras las competencias avanzan hacia nuevas finales y oportunidades de podio.