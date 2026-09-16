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16 sep 2026 Actualizado 22:48

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Recompensa por autores de atentado con drones a una antena de la Aeronáutica Civil en el Valle

Además de la recompensa, también se reforzará la presencia y las capacidades de la Fuerza Pública en el municipio de Candelaria.

La AeroCivil califica como grave atentado contra radar en Candelaria, Valle del Cauca.

La AeroCivil califica como grave atentado contra radar en Candelaria, Valle del Cauca.

La AeroCivil califica como grave atentado contra radar en Candelaria, Valle del Cauca.
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Luego del Consejo Extraordinario de Seguridad en el municipio de Candelaria, en el Valle del Caca, tras el ataque con drones cargados de explosivos contra el radar de vigilancia y control del tránsito aéreo de la Aeronáutica Civil, que sirve al aeropuerto ‘Alfonso Bonilla Aragón’, fue activada la bolsa de recompensa.

Además de la recompensa el Comando Aéreo de Combate, con sus aeronaves, va a estar haciendo sobrevuelos en puntos específicos.

Tropas del Batallón Pichincha acompañarán, en vehículos motorizados, los patrullajes y puestos de control móviles con la Policía y el Grupo de Operaciones Especiales que se va a trasladar aquí al municipio de Candelaria.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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