Alcalde de Tuluá cuestiona al Concejo por frenar recursos para damnificados

Tuluá, Valle del Cauca

En Tuluá, el Concejo Municipal frenó la iniciativa de la Alcaldía para trasladar 5.000 millones de pesos del presupuesto y destinarlos a la atención de las familias afectadas por el terremoto. El proyecto fue negado en la Comisión de Presupuesto, con cuatro votos en contra y tres a favor.

El alcalde Gustavo Adolfo Vélez calificó la decisión como “indignante” y aseguró que, a su juicio, algunos concejales están poniendo intereses políticos por encima de las necesidades de las familias afectadas.

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Ante esta situación, el mandatario hizo un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que el Gobierno Nacional permita a los municipios y departamentos utilizar recursos que actualmente tienen destinación específica.

“Haciendole ese llamado al Gobierno Nacional frente las acciones que se deban adelantar por esas actuaciones irresponsables de concejales que por su afan politiquero y sus intereses particulares, personales no estan atendiendo las necesidades que requieren las comunidades”, señaló Vélez.

El alcalde planteó además la creación de un Fondo Milagro Tuluá, con participación de gremios, la Cámara de Comercio y Fenalco, para administrar y ejecutar dichos recursos destinados a las familias damnificadas.

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Según el balance entregado por el alcalde, en el municipio hay cerca de 4.800 familias afectadas y 650 viviendas con daños moderados o graves. De estas, alrededor de 300 presentan afectaciones de mayor consideración y requieren intervención, mientras otras 350 necesitan trabajos de rehabilitación.