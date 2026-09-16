Concesiones viales impulsarían obras de reconstrucción tras el sismo en Buenaventura: Mintransporte

Mintransportes destacó la construcción del deprimido de Versalles, la doble calzada hacia Pradera, la iluminación de la recta Cali-Palmira y los trabajos de pavimentación en el sector de La Herradura.

Durante un recorrió de la Ministra de Transporte, Elsa Noguera a los proyectos clave de la red 5G en Palmira, en el Valle del Cauca, como el deprimido de Versalles, la doble calzada hacia Pradera y la iluminación de la recta Palmira - Cali, analizó cómo estas concesiones pueden servir de vehículo para incorporar nuevas intervenciones de recuperación en las zonas afectadas por el sismo.

“Queremos que, a través de la herramienta de los decretos de emergencia, podamos incluir otras obras de reconstrucción en estas concesiones”, afirmó la ministra.

Uno de los puntos centrales del recorrido fue la concesión Buga-Buenaventura, un corredor estratégico para la conectividad del país y para el funcionamiento del principal puerto sobre el Pacífico colombiano.

“Es un importante corredor que mueve entre el 40-45 % del comercio internacional y que también está moviendo el gas importado que llega a la regasificadora. Cumple dos propósitos: mueve carga y también mueve gas.

A esta concesión queremos hacerle una adición para que puedan ejecutar, sobre todo, las obras de Buenaventura para recuperar las afectaciones que dejó el sismo”, señaló la ministra.