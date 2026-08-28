Con apoyo de la primera dama y fundaciones privadas, reconstruirán hospital Carlos Holmes Trujillo
El Hospital Carlos Holmes Trujillo, una de las 64 IPS públicas de Cali afectadas por el terremoto, será reconstruido con el respaldo de varias fundaciones privadas.
Cali, Valle del Cauca
El anuncio se hizo durante un recorrido por el centro asistencial realizado por el alcalde Alejandro Eder, la gestora social Taliana Vargas y la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, quien aseguró que la comunidad del oriente de Cali “no está sola”, ya que la intervención busca recuperar este servicio de salud para las familias del oriente de la ciudad.
La intervención contará con el apoyo de la Fundación Vida, de la familia Gilinski, la Fundación Colombia Luce Sonrisa y la Fundación Solidaridad por Colombia.
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Este respaldo se suma al anuncio realizado por Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, quienes informaron que destinarán $150.000 millones para la reconstrucción de hospitales y escuelas afectados por el terremoto en Cali.
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La apuesta busca acelerar la recuperación de infraestructura esencial y contribuir al retorno de los servicios de salud y educación para las comunidades damnificadas.
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