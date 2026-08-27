Procuraduría advierte riesgo de apagón y anuncia investigaciones a alcaldes por deudas de energía

Durante su intervención en la Convención Bancaria, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, presentó los detalles de la mesa de articulación interinstitucional adelantada en Bogotá junto al Ministerio de Minas y Energía, gremios, academia y empresas del sector como Afinia y Air-e. El jefe del órgano de control advirtió que el país requiere con urgencia una hoja de ruta que garantice la seguridad energética nacional frente a los riesgos financieros y al impacto del fenómeno de El Niño.

Eljach señaló que se acordó la aplicación inmediata de soluciones de caja y liquidez para aliviar las deudas acumuladas en el sistema. En ese marco, reveló que la Procuraduría abrió investigaciones disciplinarias contra mandatarios locales y directivos de entidades públicas territoriales por el no pago del consumo de energía eléctrica, citando un caso con un saldo en mora que alcanza los 70 mil millones de pesos.

Asimismo, el procurador destacó la importancia del liderazgo de la Costa Caribe en esta concertación, al ser la región más afectada por las altas tarifas y el deterioro en la prestación del servicio. Para dar continuidad a este proceso, confirmó que la periodista Erika Fontalvo coordinará las próximas mesas de trabajo técnico que se desarrollarán en Mompox y Valledupar, con el propósito de prevenir un desabastecimiento en el suministro de energía.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: